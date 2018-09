“Ammazzato”. Romina Power, strazio in diretta: la confessione sconvolgente

Domenica 16 settembre 2018 è andata in onda la prima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Dopo il flop delle sorelle Parodi, Mara ha sbancato ed è anche riuscita a battere la sua rivale Barbara D’Urso. Sì, l’ha battuta. E di certo non se lo aspettava. E di certo non se lo aspettava neanche la D’Urso che da anni detiene il primato della domenica televisiva. Tra gli ospiti di Domenica In c’era anche Romina Power che si è concessa a un’intervista piuttosto intima. In genere la ex moglie di Al Bano non parla mai volentieri delle sue questioni private ma domenica, di fronte alla Venier, si è sbottonata ed è andata oltre. Si è sentita a casa e ha iniziato a parlare di tutto: dei figli, per esempio ma anche del padre morto prematuramente. La prima domanda di Mara riguarda il suo nipotino Kay, avuto da Cristel, che adesso ha 4 mesi. La Power ha parlato di cosa significhi diventare nonna: “È un’emozione fortissima non c’è quel dolore fisico, ma soffri lo stesso e partecipi”. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: “Il nipote ti fa credere di nuovo nel miracolo dell’amore e della vita. Al Bano è arrivato dopo qualche giorno perché sai deve lavorare per mantenere tutta la famiglia”. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al Al Bano. Quando la Venier le chiede in che rapporti sia con Carrisi, la Power risponde con ironia: “C’è un’interferenza nello studio, l’audio non mi arriva. Tutti mi vogliono ma nessuno mi prende e sono io che non voglio nessuno”. Continua a leggere dopo la foto

Poi, a sorpresa, Romina parla del rapporto con i suoi genitori e della tragedia che ha vissuto quando era solo una bambina e che ha cambiato profondamente la sua vita: la morte del padre Tyrone Power. “Ero in collegio in Messico quando lui è venuto a mancare, è morto molto giovane, aveva solamente 44 anni”, ha raccontato la Power che poi ha fatto una dichiarazione clamorosa che ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Continua a leggere dopo la foto

“Io penso sia stato Hollywood ad ucciderlo, mentre girava un film con Gina Lollobrigida che lo ha visto morire”, e in studio cala il gelo. La Power si commuove: “Non ho ricordi di mio padre, ho ricordi di sogni fatti con lui. Per 25 anni sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri e ho scritto un libro… La presenza paterna mi è mancata, è come dire a un albero se gli sono mancate le radici”.

“Il vero motivo”. Lo dice solo adesso, Romina Power: perché è tornata (a cantare) con Al Bano Carrisi

fbq('track', 'Gossip');