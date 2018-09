“Sei una…”. Temptation Vip, Sossio ‘impazzisce’. Choc generale: tutti contro di lui

Martedì 18 settembre è andata in onda la prima puntata di Temptaion Island Vip e già sono iniziate le prime polemiche. Chi le ha scatenate? Sossio Aruta: il calciatore ex tronista (del trono over) di Uomini e donne, ha fatto alle tentatrici una dichiarazione choc che ha lasciato tutte ammutolite. Non sono le tentatrici sono rimaste sconvolte da quanto rivelato da Sossio, anche gli altri vip che partecipano al reality e il pubblico a casa. Ma cosa ha detto Aruta di tanto compromettente? Ha confessato di non amare veramente la sua compagna Ursula Bennardo. Quando Sossio ha fatto la confessione, tutti sono rimasti delusi.

E sono partite, feroci, le critiche. I telespettatori, tramite i social network, hanno attaccato il giocatore di calcio, accusandolo di essere subdolo nei confronti della fidanzata. Ma chi è rimasta davvero male è stata anche Valeria Marini (che è già la star indiscussa del programma) che non ha dubbi…

"Dopo quello che ha detto non gli rivolgerò più la parola", ha promesso la showgirl sarda, vicina alla Bennardo con la quale ha subito stretto un forte legame."Non devi più dargli modo di ferirti, devi prenderti la tua rivincita. Vedrai che lo farai, tanto io e te resteremo amiche", ha aggiunto la Marini rivolgendosi a Ursula che è rimasta di sasso di fronte alle parole del fidanzato che credeva la amasse. Poverina, che tristezza. Ma non poteva confessarle questa cosa in privato?

L'hair stylist è sconvolta per l'affermazione del compagno con il quale i litigi sono scoppiati già prima della separazione nei rispettivi villaggi. Scontri e discussioni che hanno allontanato ancora di più la coppia, che ormai è sul punto di separarsi. Aruta, però, non sembra essersi reso conto della gravità delle sue affermazioni e ha aggiunto: "Mi comporterò come mi pare, non me ne fregherà nulla. Non le faccio sconti". Ma non è ancora tutto…

“Scostumata, ti faccio i danni”, ha poi minacciato l’uomo, che in Sardegna ha cominciato a corteggiare la tentatrice Sara. Ma, non contento, ha persino minacciato il corteggiatore che ci sta provando con Ursula. Ma vi rendete conto? Avete visto la prima puntata? Che ne pensate? Siete sconvolti anche voi? Beh, una cosa è certa: in questa edizione ne vedremo delle belle…

