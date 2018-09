"Abbiamo già delle immagini importanti". Temptation Island Vip inizia col botto e Simona Ventura esordisce con queste parole di fronte ai fidanzati, poche ore dopo la separazione delle coppie. E così, nel pinnetu, Patrick Baldassari, fidanzato di Valeria Marini, assiste ai primi approcci fra la compagna e il bel tentatore Ivan. Valeria Marini sembra aver seriamente messo in crisi il suo rapporto con Patrick a causa del suo flirt con il single Ivan. Non va meglio con le altre coppie. Nicoletta Larini in lacrime accusa Stefano Bettarini di trattar male le donne. Sossio Aruta e Ursula Bennardo litigano ancor prima di entrare nel villagio. Giordano Mazzocchi sembra non aver superato il tradimento di Nilufar Addati. Infine l'imprenditore Fabio Esposito dopo il terzo giorno vuole andare via con la sua Marcella Esposito. Ma torniamo alla coppia composta dalla showgirl Valeria Marini e da Patrick Baldassari. (Continua a leggere dopo la foto)



Valeria e il tentatore Ivan sembrano andare molto d'accordo, al punto da vedersi da soli la sera sulla spiaggia. Lui la stuzzica, lei non si tira indietro, e davanti a un bicchiere di champagne brindano alla loro avventura. Nonostante le confessioni, le risate e l'evidente complicità, Patrick non sembra turbato: ammette di essere un po' infastidito ma, a suo dire, "non ci sono state cose gravi". Almeno finché non viene chiamato una seconda volta nel pinnetu e vede i due appartarsi nel bagno della stanza delle ragazze, senza che Valeria abbia il microfono con sé. La sicurezza di Patrick comincia a vacillare.

"Questo suo flirtare con questo ragazzo non mi piace per niente. Sono cose che non sono belle, non ha fatto niente ma fa intendere che voglia fare qualcosa" ammette Patrick di fronte alle prime immagini. Le cose peggiorano nel video successivo e Patrick, per la prima volta, perde per un attimo la calma e ammette "Io ti saluto bella!" Ma chi è Ivan Gonzalez? Il giovane è un modello, abita a Madrid, ed è famosissimo in Spagna.

Per un breve periodo ha bazzicato anche i salotti di Barbara D’Urso grazie a un’amicizia con Paola Caruso, ex Bonas del programma ''Avanti un altro'' di Paolo Bonolis ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Classe 1992, Ivan ha esordito a ''Mujeres y Hombres'', la versione spagnola di ''Uomini e Donne'' nelle vesti di tronista. Subito dopo l’esperienza come tronista, ha partecipato all’Isola dei famosi spagnola, cioè ''Supervivientes''. Ivan è alto 1,84 centimetri e pesa 75 chili.

