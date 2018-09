La prima puntata di Temptation Island Vip parte con il botto. Ormai è chiaro che queste sei coppie (diventate cinque dopo soli 3 giorni) faranno appassionare i telespettatori. Nell'isola delle tentazioni Simona Ventura e Stefano Bettarini si lanciano una serie di frecciatine da far impallidire (soprattutto Nicoletta Larini, la fidanzata dell'ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura). Non appena la conduttrice ha accolto sulla spiaggia i fidanzati, Bettarini le è corso incontro urlandole "ciao amore". SuperSimo, per niente imbarazzata dal saluto dell'ex, ha risposto nella stessa maniera, con un altro "ciao amore". E Nicoletta? Il saluto dei due ex marito e moglie non è stato preso bene, tant'è che la ventura, accortasi della fidanzata Nicoletta Larini sembra non averla presa benissimo. Tanto è che la Ventura passa subito a salutare lei. E ancora: "Simo, vuoi portartene qualcuno a casa?", ha detto Bettarini riferendosi ai tentatori che si trovano nel villaggio delle ragazze. Anche in questo caso la battuta di SuperSimo è stata tagliente: "Con i pettorali ho già dato. Io sto bene così". (Continua a leggere dopo la foto)



Ovviamente il riferimento va proprio a lui, ex marito e padre dei due figli: Niccolò e Giacomo. I due sono stati legati dal 1998 e 2008. Il matrimonio è naufragato a causa dei continui tradimenti di Bettarini. Ma alla frecciatina Stefano ne ha risposto con un'altra (chiaro riferimento a Gerò Carraro, nuovo compagno della Ventura): "Adesso ti sei data alla panza", ha chiosato l'ex calciatore. Durante la prima puntata di Temptation Island Vip, Stefano ha dichiarato di sentirsi il padre della compagna per via della differenza d’età, di ben 22 anni.

Parole che hanno ferito Nicoletta, che si è lasciata andare ad un pianto disperato. Ai telespettatori non è passata inosservata la faccia di Simona Ventura, visibilmente delusa dal suo ex marito. L’ex calciatore ha visto delle clip dove Nicoletta Larini si lamentava del suo comportamento, che secondo lei è più da padre che da fidanzato. I due hanno ben 22 anni di differenza e hanno deciso di andare a ''Temptation Island'' per mettere alla prova il loro rapporto. Dopo aver guardato il video, Stefano è sbottato.

“Ma ci rendiamo conto?! - ha detto sfogandosi con Simona ventura - Io non tratto male le donne, anzi forse il problema è che le tratto troppo bene, forse dovrei pensare più a me stesso. Lei dice che ha già un padre, ma se sbaglia io devo correggerla. Tutte le donne che ho avuto le ho trattate da regine”. In quel momento Simona Ventura ha cambiato espressione (sui social, come spesso accade, sono rimbalzate gif e meme spettacolari) e ha sentenziato: “È difficile stare accanto a te, molto difficile, difficilissimo”.

Temptation Island Vip, che è successo al primo falò tra Simona Ventura e Stefano Bettarini (e Nicoletta)