Raffaella Fico è una delle showgirl più chiacchierate degli ultimi anni nel mondo del gossip. Si è fatta conoscere al pubblico di massa grazie al Grande Fratello. Le sue curve prorompenti hanno stregato gli spettatori da casa e la sua esuberanza le ha consentito di continuare nel mondo dello spettacolo una volta uscita dal reality-show. In passato, però, è stata accusata di essere rifatta. Nel salotto di Domenica Live, infatti, le sono state fatte notare alcuni particolari: "Non sapevo di queste critiche. Io non ho mai fatto niente. Sono a favore della chirurgia estetica, ma il tutto nei limiti. Se avessi fatto qualcosa lo direi senza problemi. Si tratta di foto Instagram, ritoccate con filtri e trucchi". E ha anche confermato di non aver mai fatto ricorso alle punturine: "Ho imparato a usare meglio i trucchi: metto rossetto, matita, punto luce e Labello che un po' gonfia. Se avessi fatto l'acido ialuronico, l'avrei detto. La foto di destra è ritoccata, ed è una posa". (Continua a leggere dopo la foto)



Raffaella Fico dal 2009 sino al 2015 divenne una presenza fissa all’interno di trasmissioni come Scherzi a Parte, Colorado (in coppia con Melita Toniolo) e Grand Hotel Chiambretti. Nel corso degli anni a far discutere però è stata soprattutto la vita privata di Raffaella Fico, spesso finita sulle prime pagine dei giornali. Il primo grande amore della soubrette napoletana è stato Mario Balotelli, con cui nel 2011 formava una delle coppie più paparazzate e ammirate. Nel 2012 il calciatore annunciò di essere tornato single, ma poco dopo Raffaella Fico svelò di essere in attesa di una bambina. Da quel momento fra i due ex scoppiò una vera e propria guerra mediatica, arrivata alla fine dopo la nascita di Pia, nata il 5 dicembre del 2012. La piccola è stata riconosciuta da Balotelli e oggi ha un ottimo rapporto con suo padre. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio qualche giorno fa Raffaella Fico sui social ha coinvolto la figlioletta Pia. Il motivo? L'inizio del nuovo anno scolastico: "Buon primo giorno di scuola principessa". Il like è arrivato presto anche da papà Super-Mario. Oggi la Fico vive una lunga storia d'amore, che potrebbe portare al matrimonio, con Alessandro Moggi, figlio di Luciano. Su Instagram, Raffaella Fico posta spesso foto in compagnia del fidanzato e della figlia. Pia è cresciuta e assomiglia sempre di più alla sua mamma a cui è legatissima. La showgirl ha confessato più di una volta che vorrebbe regalargli un fratellino, anche se prima potrebbero arrivare le nozze con il manager. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Raffaella Fico non torna più in TV? Che fine ha fatto? Macché. La showgirl partenopea sarà infatti la conduttrice di "Wedding Tour", programma di Donna Tv (canale 163 del digitale terrestre) che partirà mercoledì 19 settembre alle 21.30. "L’attesa è terminata – scrive sul popolare social – Mercoledì 19 settembre alle 21.30 su Donna Tv, canale nazionale 163 del digitale terrestre, potrete vedere Wedding Tour! Io sarò alla conduzione del programma ad aiutare le mie spose nelle scelte migliori. Siete curiosi di conoscere i miei cari professionisti del Wedding?".

