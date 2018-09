Si chiama David Scarantino il 41enne di Genova che ha fatto sospirare Gemma Galgani nel corso della puntata del trono over di Uomini e Donne dell’11 settembre 2018. Imprenditore con la passione per il fitness e la vita sana, cerca una compagna attraverso il dating show condotto da Maria De Filippi e ha già fatto girare la testa a molte delle telespettatrici. David è arrivato al centro dello studio di Queen Mary e si è presentato così: “Ciao a tutti. Mi chiamo David, ho 41 anni e vengo da Genova. Nella vita ho una società che compra e vende attività commerciali e collabora con agenzie immobiliari. Non ho figli e vivo da solo. Sono uno sportivo, mi piacciono la natura e la vita sana. Spero di riuscire a crearmi una famiglia, l’età c’è”. La presentazione è tutta un programma e non ha lasciato indifferente Tina Cipollari che, anche quest’anno, ha iniziato a lanciare frecciatine velenose alla ‘nemica’ Gemma Galgani. (Continua a leggere dopo la foto)



“È da qualche anno che prova (riferendosi a Gemma Galgani ndr) a rimanere incinta. Quest’anno il suo desiderio è aumentato e il suo ginecologo le ha consigliato di trovare un uomo giovane”. David non si è perso d’animo e si è dimostrato molto a suo agio davanti alle telecamere del programma condotto da Maria De Filippi : “Cerco una persona che abbia la sensibilità di Gemma. L’ho vista emozionarsi e questa cosa mi piace molto”.

Nonostante l’evidente differenza d’età tra loro, Gemma Galgani non ha nascosto l’interesse nei confronti di David, che ha già conquistato qualche bella dama, ricevendo ben cinque numeri di telefono. Lui però si è sentito con due di loro: Valentina Autiero e la nuova arrivata Pamela Barrera. Classe 1977, David Scarantino è un agente immobiliare, è alto un metro e ottanta e pesa circa settantaquattro chili. In passato David è stato sposato, ma il matrimonio è durato appena un anno e non ha figli.

È un amante del fitness e dello sport (come dichiarato durante lil video di presentazione di ‘’Uomini e Donne’’) va in palestra, adora andare in bicicletta stando all’aria aperta e in mezzo alla natura. E ama anche il mare. Per David l'esperienza a ‘’Uomini e Donne’’ è la prima in assoluto in una trasmissione televisiva, per questo motivo non sono tantissime le notizie che circolano sul suo conto.

