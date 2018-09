Paola Caruso, la ex Bonas di Avanti un altro, è incinta di quattro mesi. È felice, ma è anche un momento molto difficile per lei. Ha raccontato tutto in un'intervista al settimanale Chi, a cui ha confidato che il suo compagno e padre del bambino in arrivo, Francesco Caserta, l'ha abbandonata subito dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza. "Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di ‘Pechino Express', l'ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo – ha raccontato la ex naufraga dell'Isola dei Famosi che presto sarà protagonista di Pechino Express - Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa". La Caruso si è anche detta pronta a fare il test del Dna per certificare la paternità del bambino, qualora dovesse essere necessario. Insomma, sta vivendo proprio un momento drammatico. E ancora oggi la situazione, nonostante i post sui social, non sembra essere migliorata. (Continua dopo la foto)



"Finalmente ho raggiunto la felicità che tutti rincorriamo e inseguiamo fino all'inverosimile… Michele Nicola… La mia vita". Scrive Paola Caruso sui social: parla di felicità e rivolge un pensiero al bimbo che porta in grembo e che non esista a definire 'la mia vita'. La showgirl, nel cast di Pechino Express al via il 20 settembre su Rai2, è felice come tutte le mamme in dolce attesa e condivide con i suoi amici di Instagram la sua gioia nell'attesa di conoscere Michele Nicola, il bebè che porta il nome del padre di Paola, scomparso qualche anno fa. (Continua dopo la foto)



La situazione con l’ex compagno Francesco Caserta, però, non è migliorata affatto. Dopo aver affermato dalle pagine di Chi che l’uomo sarebbe scappato lasciandola da sola una volta appresa la notizia della gravidanza, Paola Caruso torna a muovergli critiche sostenendo, in una conversazione con i follower, che l’uomo non si interessi minimamente della salute del pargolo e che si sia fatto condizionare da sua madre, a cui la showgirl non sarebbe mai piaciuta. "Lo ha spaventato la codardia e la madre - denuncia via social Paola Caruso - e poi quale sentire l'altra campana?! Basta solo il fatto che non sia al mio fianco e non si stia interessando minimamente della salute di suo figlio!". Insomma, parole durissime della Bonas alle quali, però, controbatte il diretto interessato. (Continua dopo la foto)



"Non perdete il vostro tempo con commenti poco gentili nei miei confronti perché come sempre bisognerebbe sentire le due versioni: posso solo dire - risponde Francesco Caserta via social - che tutto quello detto nei miei riguardi non è né corretto né veritiero. Nessuno è scappato, le cose sono andate molto diversamente". E come spiega l'ex compagno di Paola Caruso, lui non ha più tempo da perdere: "Non ho bisogno di visibilità, ci sono già i miei avvocati italiani che si stanno occupando di questo!".

Leggi anche:

“Ti voglio aiutare”. La promessa di Barbara D’Urso. Ospite di Domenica Live, Paola Caruso ha raccontato il suo dolore e la sua speranza: “Posso solo piangere…”. in studio una commozione senza pari

fbq('track', 'Gossip');