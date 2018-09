“Dai, si vede!”. Belen Rodriguez, la soffiata è pazzesca. E salta fuori ‘la’ foto 

Stando ai rumors degli ultimi giorni, Belen Rodriguez sarebbe già in dolce attesa. E c’è più di un indizio. Per la showgirl argentina sarebbe il secondo figlio - il primogenito è Santiago, figlio avuto dal matrimonio con il ballerino Stefano De Martino - mentre per il compagno, il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, sarebbe il primo. A lanciare la prima indiscrezione è Diva e Donna: il settimanale ha riportato alcune foto di Belen in compagnia di Stefano De Martino per il primo giorno di scuola di Santiago. Il settimanale fa notare come dalla maglietta a righe e dalla gonnellina in pelle spunti un pancino sospetto. “Ultimamente Santiago chiede spessissimo un fratellino. Già ai primi di settembre Novella 2000 aveva lanciato l'indiscrezione, che secondo il settimanale arrivava proprio dalle persone più vicine alla Rodriguez e al fidanzato Andrea Iannone. Non è la prima volta che si ipotizza l'arrivo di un secondo un bebè nella vita della sudamericana; in varie occasioni, infatti, i settimanali hanno sostenuto che la "regina del gossip" nostrano e il fidanzato Andrea Iannone stessero per diventare genitori, ipotesi poi smentita dai fatti oltre che dai diretti interessati. (Continua a leggere dopo la foto)



''Se fosse il momento giusto sarei già incinta. - aveva detto la Rodriguez qualche tempo fa - Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene”, aveva detto la showgirl argentina. Ma a metterci il carico è stato anche il ''Vicolo delle news'', che ha riportato la soffiata di una ragazza che ha partecipato alle registrazioni di '' Tu si que vales''.

''Durante le pause in cui si smontava e cambiava il palco - riporta il sito - Belen è stata oggetto di provocazioni da parte dei suoi colleghi. A turno tutti e quattro le hanno fatto battutine sul fatto che avesse proprio l’aspetto di una donna radiosa e incinta. È stato il tormentone di tutta la puntata, ma erano dei fuori onda quindi non so se li vedremo. Maria pure la prendeva in giro dicendo che sapeva che era stata brava con i ragazzi durante la pausa estiva. Lei ovviamente rideva e negava, ma loro sono stati veramente molto insistenti… Chissà?!''.

Dai diretti interessati, ovvero Belen Rodriguez e Andrea Iannone, non è arrivata alcuna conferma o smentita. Ma già a marzo era uscito un gossip di una presunta gravidanza. Al giornalista che le domandava se fosse vero che lei e il fidanzato presto diventeranno genitori, Belen ha risposto: "Prima o poi. Di solito non ho la pancetta, quindi se la vedete non sarà colpa dell'asado (un tipico piatto argentino)". Insomma, resta ancora avvolto nel mistero l'imminente futuro personale della Rodriguez; se davvero c'è un bebè in arrivo, lo scopriremo a breve.

“Beccati!”. Oooh, mai visti così. Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme. Le foto che fanno sognare i fan. E Iannone…