Ah, quante emozioni sta regalando questo inizio anno per il trono Over di Uomini e Donne. Qualche assaggio lo aveva dato, volente o nolente, già a luglio in occasione di Temptation Island: colpa di Ida Platano e Riccardo Guarneri. La coppia, nata nel salotto del dating-show di Maria De Filippi nei mesi scorsi, ha una stabilità quasi inferiore a quella di un elefante appeso a un filo. I mesi di relazione fin qui trascorsi, infatti, ha regalato solo litigi, lacrime e tanto 'trash' buono per i memè sulle pagine social del momento. D'amore e di gesti affettuosi, a dirla tutta, se ne sono visti davvero ben pochi. E le cose non sembrano prendere piega migliore. Anzi, il destino di Ida e Riccardo sembra segnato: si è in attesa che l'autobus chiamato "amore" arrivi al capolinea e ponga fine a una storia nata male e che sembra prossima a finire peggio. (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi la svolta. Durante l'ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne è toccato a Maria De Filippi far da 'vigile' e cercare di mantenere gli animi calmi. A quanto pare dietro le quinte Ida e Riccardo hanno ribadito i problemi che continuano a minare la loro relazione. Queen Mary ha spiegato che Riccardo si è recato a Brescia dove è rimasto da Ida per qualche giorno. Lui è poi tornato a Taranto per poi recarsi dalla fidanzata il giorno dopo ma, la Platano, ha notato in lui freddezza. A far chiarezza, in merito, allora è stata la stessa Ida. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel salotto di Uomini e Donne, infatti, la Platano ha spiegato che con Riccardo fanno ormai a giorni alterni: "Sicuramente in una settimana non mi può tornare la fiducia in lui. Adesso non riesco più a capire chi è Riccardo." Guarneri, dal canto suo, non muta di una virgola la versione della Platano e sottolinea come ormai la storia tra di loro è molto complicata: esasperata, Ida è scoppiata in lacrime. Riccardo continua a non riuscire a darle la sicurezza di cui ha bisogno: fiducia, il trasferimento a Brescia che appare sempre più lontano e l'assenza di comunicazione. E a metter il dito nella piaga è stata Tina Cipollari... (Continua a leggere dopo la foto)



L'opinionista del trono Over di Uomini e Donne non ha usato mezzi termini per identificare Riccardo come una persona inaffidabile e non ottima per stare al fianco di Ida. "Lui non cambia, ha bisogno di un'altra donna. Tu sei troppo profonda, sincera, umana e troppo innamorata. Lui, invece, cerca la donna facile". parole durissime quelle pronunciate dalla Cipollari alle quali Riccardo ha preferito non rispondere. E intanto la coppia potrà conoscere nuove persone. E tra i due potrebbe presto inserirsi Barbara De Santiis...

