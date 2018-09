“Ha rischiato di morire”. Marco Liorni a cuore aperto racconta il dramma della figlia

Un racconto atroce quello di Marco Liorni sulla sua bambina e che parte da un episodio ancor più terribile: “Qualche anno fa un bambino morì all’Ikea soffocato mangiando un hot dog. La cugina di mia moglie Giovanna era lì mentre accadde quell’episodio, poi riportato da tutti i giornali”. Il fatto è stato raccontato dal conduttore, ora sugli schermi Rai con “Italia Si” e ha avuto come protagonista la figlia Viola. La piccola stava mangiando all’asilo e ha rischiato di soffocare, salvata poi dall’intervento della maestra: “Quando Viola iniziò l’asilo – ha raccontato a “Panorama” - ricordandosi di quel fatto Giovanna chiese alle maestre se erano in grado di fare la disostruzione: una sì, l’altra avrebbe fatto il corso da lì a Natale. A marzo mia figlia, che oggi ha 8 anni, mangiando un pezzo di pizza, rischiò di soffocare e fu salvata dalla seconda maestra, fresca di corso”. “Vorrei chiedere a tutti i genitori e agli insegnanti di fare un corso per imparare la disostruzione pediatrica. (Continua dopo la foto)



Quella manovra ha salvato la vita a mia figlia Viola” ha infatti chiosato il conduttore pronto a raccontare quanto successo a sua figlia Viola in trasmissione in modo da mettere in guardia i genitori su come intervenire in situazioni di questo tipo. Ieri pomeriggio, sabato 15 settembre 2018, Marco Liorni e la sua squadra composta da Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa sono ritornati in televisione con il nuovo programma di Rai1, “Italia sì”. Il conduttore per l’occasione ha voluto rilasciare una lunga intervista a Francesco Canino per Panorama dove ha anche raccontato di un avvenimento personale e molto tragico avvenuto a qualche tempo fa.

Il nuovo programma di Marco infatti dovrebbe essere appunto un posto dove le persone devono sentirsi libere di condividere i loro pensieri e problemi cercando appunto un incontro con il pubblico, il conduttore e anche Elena e Rita pronte ad intervenire con le loro storie. Come ben sappiamo su Canale 5 ci sarà Elena Toffanin con il suo Verissimo che sicuramente renderà la sfida di Liorni ancora più competitiva. Marco Liorni ha recentemente dichiarato, a sorpresa, di essersi sposato nel 2014, negli Stati Uniti, con Giovanna, sua compagna di vita dal 1997 e madre delle sue due figlie Emma e Viola.

Liorni però ha avuto anche un’altra donna prima di Giovanna: Cristina. Da Cristina ha avuto il suo primo figlio, Nicolò. Archiviato il matrimonio con Cristina, la sua seconda moglie Giovanna resta un punto fermo. Intervistato dal settimanale F ha infatti detto di Giovanna: “Stiamo insieme da 18 anni. È sempre allegra e positiva. Per me l’amore è tutto. Se non esistesse, ci sarebbe solo l’odio. Il sesso, senza amore, conta poco o niente“.

