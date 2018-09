Andrea Mainardi è uno degli chef più giovani e simpatici del panorama italiano. La cucina è qualcosa che Andrea sente dentro fin da bambino, tant’è che dopo aver sperimentato i suoi primi piatti e ricette, decide di iscriversi all’alberghiero. Dopo aver lavorato in diverse 'brigate' (anche in quella del maestro Gualtiero Marchesi) nel 2010, con i soci Paolo, Cesare e Felice, apre a Brescia il ristorante Officina Cucina, un ristorante che lavora solo su prenotazione e offre un unico tavolo che può ospitare da 2 a 10 persone, sia a pranzo che a cena. Due anni dopo Andrea apre il suo primo ristorante a New York, il The Bowery Kitchen, e nello stesso anno comincerà a fare esperienza in televisione, il mezzo che lo ha reso noto al grande pubblico. Per sette anni è stato uno dei volti de ''La prova del cuoco'' e in occasione dell'addio di Antonella Clerici lo chef le aveva dedicato un dolcissimo pensiero sui social. (Continua a leggere dopo la foto)



''Scendere stasera a Roma, aspettando l’ultima puntata di Antonella, è davvero complicato. Era il 2011 quando entrai per la prima volta in uno studio televisivo, agitato come un polipo arrosto, mi tremavano le mani, e ricordo le sue prime parole…: 'Andrea divertiti…' cercando di tranquillizzarmi e di farmi vivere serenamente quei 10 minuti in diretta pieni di adrenalina. La mia riconoscenza nei tuoi confronti sarà eterna, mi hai cambiato la vita, mi hai dato un’opportunità unica. Mi hai fatto crescere, a volte cazziandomi a volte elogiandomi, già perché la tua sincerità è più unica che rara, uno dei motivi per i quali la gente ti ama e ti apprezza. La mia vita si è arricchita di una grande, grandissima amica''.

Negli anni continua a portare avanti il lavoro da chef e quello in televisione. Dal 29 marzo 2015 è conduttore del programma televisivo ''Ci pensa Mainardi'' su Fox Life, partecipa alla trasmissione di Rai Due ''Detto Fatto'' e nel 2018 viene scelto dalla produzione del ''Grande Fratello Vip'' per entrare nella casa più spiata d'Italia. Fino al 2014 Andrea Mainardi è stato compagno della showgirl Laura Forgia (professoressa dell'Eredità e tentatrice dell'edizione del 2015 di Temptation Island), poi della conduttrice di Sky Federica Torti. Nel 2018 lo chef ha sposato la fidanzata Anna Tripoli. Mainardi è papà di Michelle.

Del suo piatto più rappresentativo aveva detto: '' Il ghiacciolo di Ostriche Limone e Liquirizia: vedere gli sguardi all’inizio titubanti, per poi far chiudere gli occhi… Penso che sia il piatto che più mi rappresenti: temperatura fredda, dolce amaro, dolce sapido, dolce acido, un luna park per le papille''. Andrea Mainardi è nato il 21 luglio del 1983 a Bergamo, è altro 1,75 centimetri e pesa circa sessanta chili.

