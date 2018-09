“Sì, è tutto vero”. Emanuela Folliero, è arrivata la notizia

Emanuela Folliero va in pensione. O meglio, ha appena chiuso il suo lungo capitolo di annunciatrice: è stata per ben ventotto anni la signorina Buonasera per Rete 4. E adesso che ha finito ammette di sentirsi come una specie animale: "Prima ero protetta come un Panda, ora mi sono estinta come un Tirrannosauro Rex". Scherza così, in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Emanuela Folliero. Per lei, adesso, solo tanta vita privata con programmi alquanto importanti in arrivo: presto, infatti, l'annunciatrice convolerà a nozze con il compagno Pino, con il quale convive ormai da nove anni. A darne notizia è la diretta interessata in una lunga intervista concessa al settimanale 'Chi' in uscita domani, mercoledì 19 settembre 2018. Emanuela, però, è anche mamma: la Folliero, dal matrimonio finito male con l'imprenditore Enrico Mellano, ha avuto un bambino di nome Andrea. E in passato ha raccontato un piccolo dramma che mamma e figlio hanno dovuto affrontare. (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex signorina Buonasera ha spiegato come, durante una vacanza, il figlio abbia avuto problemi con altri ragazzi e sia stato vittima di bullismo. "Eravamo in un villaggio in Sardegna. Un giorno torno in camera e vedo mio figlio bianco come un cencio, penso a una congestione e invece scopro che stava cercando, con un suo amico, una via di fuga dalla finestra. Ci mancava che si schiantassero a terra. Alcuni bulli, ragazzotti di buona famiglia, 30 cm più alti di me, gli avevano detto: 'O fai il dito medio a tuo madre o ti meniamo'. Sono diventata verde come Hulk. E li ho travolti". Adesso, però, la mente di Emanuela è tutta rivolta a Giuseppe Oricci, il compagno che l'affianca da ormai nove anni. (Continua a leggere dopo la foto)



Al settimanale Chi, infatti, Emanuela - ex signorina 'Buonasera' - annuncia raggiante che dopo quasi dieci anni di storia finalmente è pronta a compiere il grande passo: "Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse... Avrò un super vestito, ovviamente scollato. E l'appuntamento è per mercoledì prossimo, 26 settembre 2018!". E ancora, nella lunga intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini, la Folliero spiega: "Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l'ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati". Per Emanuela la proposta è un segno del destino... (Continua a leggere dopo la foto)



"Lo scorso 8 luglio ho fatto il mio ultimo annuncio su Rete4 dicendo 'vi auguro una vita piena di gioia', poi il 10 agosto, giorno del nostro anniversario, Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse... una vera gioia per l'appunto!" spiega ancora a Chi l'ex signorina Buonasera. Ma che matrimonio bisogna attendersi? Beh, i paparazzi si tengano pronti perché Emanuela promette scintille: "Sarà una cerimonia in comune e poi un aperitivo e una cena in terrazza con gli amici. Avrò un super vestito, ovviamente scollato, ma semplice". E attenzione, perché Emanuela non è andata in pensione. Anzi, nella lunga intervista annuncia: "Non sparirò dalla tv, ma tornerò con un programma tutto mio sul benessere".

