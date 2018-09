“Un incubo”. Benedetta Parodi lo dice. La confessione, schietta, senza giri di parole

Domenica In è tornata soltanto ieri sul piccolo schermo e già non si parla di altro. Mara Venier, da anni assente all’interno della trasmissione, è ritornata nel ruolo di padrona di casa e i telespettatori di Rai 1 sembrano aver apprezzato, e non poco, questo ritorno alle origini. La conduttrice è tornata nel giorno di festa di Rai Uno dopo quattro anni sulle note di “Eh già” di Vasco Rossi snocciolando all’inizio i saluti ai vertici dell’azienda, ai colleghi Giletti e Clerici, oltre a un ricordo di Fabrizio Frizzi. E così mette in campo i suoi ospiti: Romina Power, Nino Frassica, Amadeus, la mamma di Tiziana Cantone e fa i conti con l’improvvisa assenza dell’annunciata Gina Lollobrigida. L’auditel fornisce la sua prima sentenza: il debutto di Domenica In ha ottenuto 2.477.000 spettatori con il 16,7% di share nella prima parte e 2.142.000 spettatori con il 16.5%, nella seconda parte. Ergo: Mara Venier ha battuto Barbara D'Urso, che con Domenica Live si è fermata all'11%. (Continua a leggere dopo la foto)



Il ritorno alle origini del programma è piaciuto e il paragone rispetto alla conduzione dello scorso anno è impietosa. Nella stagione 2017-2018 le padrone di casa erano le sorelle Parodi. Cristina è rimasta nel cast, in posizione defilata, mentre Benedetta ha lasciato il programma dopo poco. E a poche ore dal debutto della Venier, la piccola di casa Parodi, per la prima volta, ha raccontato la sua esperienza all'interno del programma domenicale della Rai.

Impegnata ora nel tour del suo nuovo libro di ricette ''A pranzo da me'' e ospite di Linus e Nicola Savino a ''Deejay Chiama Italia'' su Radio Deejay, in un fuori onda si è sfogata in modo brusco e brutale sulla conduzione dello scorso anno a ''Domenica In''. Quando Linus le ha chiesto com'è stata l'esperienza, la Parodi Junior ha risposto lapidaria: ''È stato bello solo uscirne, per me non è stata una bella esperienza. Al di là del programma, che poteva non essere giusto a me, ma mi riferisco alla fatica di stare lontano da casa. Io sono chioccia, io morivo all'idea che la mia famiglia era in quella casa e io in albergo. C'è chi è abituato, io non riesco a stare lontano da casa''.



''Io piangevo, Fabio mi diceva: ‘Torna a casa’. Se, poi, hai avuto soddisfazioni personali e professionali fai un contraltare, io in più ho anche lavorato male. Da ottobre a gennaio è stata tosta tosta, dal mercoledì alla domenica. Non ero più io, una tristezza! Mi è servita però ad apprezzare la domenica, che adesso adoro. È l’unica cosa che ho imparato”. Una sciabolata alla Rai, ma forse pure alla sorella Cristina con cui i rapporti professionali, la scorsa stagione, pare si siano essere un po' complicati.

