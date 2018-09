“Ho sbagliato, è colpa mia”. Mai sentita Caterina Balivo così: ecco che è successo

Non è cominciata alla grandissima la nuova avventura televisiva di Caterina Balivo. La conduttrice ha infatti lasciato 'Detto Fatto', il programma seguitissimo ora affidato a Bianca Guaccero, per un nuovo progetto che va in onda alla stessa ora, quindi il primo pomeriggio, ma sulla rete ammiraglia Rai. La trasmissione in questione si chiama 'Vieni da me'. È partita da pochi giorni, ma i primi risultati non sarebbero quelli sperati. Intanto dal punto di vista degli ascolti che, alla prima puntata, quella che avrebbe dovuto solleticare la curiosità dei telespettatori, hanno registrato uno share del 10,59% con 1.416.000 spettatori. Insomma, come inizio Caterina si sarebbe aspettata di meglio. E meglio si aspettavano anche i fan, che l’hanno criticata sui social al punto che su Twitter è nato un hashtag in cui si chiede che venga allontanata dalla conduzione Rai. #RidateciZeroeLode scrive infatti chi vorrebbe vedere tornare Alessandro Greco e il suo game show al posto del programma della Balivo che, per ora, è un po' fermo stando all'Auditel. (Continua dopo la foto)



Alcuni spettatori hanno definito la Balivo troppo rigida e austera, quindi già nei giorni scorsi chiedevano a gran voce il ritorno sullo schermo Alessandro Greco. “Il programma è noioso - scrivono - hai fatto male a cambiare”, oltre a puntare il dito sul fatto che Vieni da me vada in onda nello stesso orario di Detto Fatto, anche se ovviamente la Balivo non c'entra nulla in questo: è una scelta aziendale, prima o poi i fan e gli haters se ne faranno una ragione.

Poi certo, ci sono come sempre i 'fan' che esagerano nelle critiche. In sostanza, però, la conduttrice è stata sommersa dai commenti negativi, quindi ha deciso di replicare affrontando la questione di petto nel corso di una diretta Instagram. Diretta in cui si assume le sue responsabilità (“È stata colpa mia”) e chiede ai telespettatori un po' di tempo. Il format, d'altronde, è nuovo e ha bisogno di un po' di rodaggio prima di ottenere riscontri positivi. Perché il successo non arriva da un giorno a un altro.

Queste le parole della Balivo durante la diretta in cui risponde alle critche ricevute: “In questi giorni mi avete un po' massacrato ma risponderò alle critiche costruttive. La televisione ha i suoi tempi, un programma non diventa un successo da un giorno all'altro. Noi non siamo ancora una famiglia, ci dobbiamo conoscere e io devo fare mio lo studio per farvi sentire a casa. Probabilmente quello che è mancato è il non aver toccato tutte le corde, ho sbagliato io nel non raccontare al meglio. Ma aggiusteremo il tiro”.

