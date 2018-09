Ci mancava solo 'lei'. Ida e Riccardo, le cose si mettono sempre peggio al trono over di Uomini e Donne. In realtà tra loro sarebbe finita, ma Maria De Filippi ha rivoluto entrambi nei rispettivi parterre e così è stato. La Platano e Guarnieri sono tornati indietro nel tempo, a ricoprire cioè i ruoli di mesi e mesi fa, quando li abbiamo conosciuti per la prima volta: lei dama, lui cavaliere. Ma come abbiamo visto nella puntata andata in onda lunedì 17 settembre, c'è anche un'altra new entry. È Barbara De Santi, che dopo tre anni è tornata in studio. Il suo ritorno è sicuramente stato apprezzato dal pubblico di Canale 5, che l’ha sempre sostenuta ai tempi in cui era protagonista della trasmissione. E ora, a sorpresa, Barbara si ritrova seduta tra le altre dame del trono over. Ovviamente si è già distinta, riuscendo a a scatenare l’ira di Gemma Galgani non appena fatto il suo ingresso in studio, ma non solo. La De Santi è già pronta a 'sconvolgere' anche la coppia-ex coppia formata da Riccardo e Ida. (Continua dopo la foto)



Se nella puntata andata in onda lunedì abbiamo già visto Barbara manifestare interesse per Riccardo, in quella di martedì 18 la situazione si farà ancora più complicata. Partiamo dal principio. Dopo la lunga discussione tra Gemma e Barbara, si (ri)comincia con l'ennesima lite in studio tra i due ex Temptation Island. Non smettono di discutere Ida e Riccardo e, dopo aver tirato ancora in ballo Stefanì, la single che lui ha conosciuto nel villaggio di Temptation, ue non hanno mai smesso di discutere.

Questa volta, oltre a tornare a parlare della tentatrice Stefani, si intromette anche la De Santi. Che rivela di aver inviato un messaggio a Riccardo che, come dichiarato apertamente da lei stessa, aveva notato lo scorso anno salvo poi aver cambiato idea. Ha quindi cambiato di nuovo opinione? Barbara rivela di avergli scritto, ma anche di non aver mai ricevuto una risposta. La Platano, però, non le crede, anche perché racconta che il suo uomo le ha aveva detto di averle risposto.

Prosegue senza sosta il botta e risposta tra Ida e Riccardo, che sembrano proprio non riuscire a trovare pace. Fino a quando lei, esausta, si infuria al punto da sentire l'esigenza di lasciare lo studio. Riccardo la segue e la discussione prosegue lì, dietro le quinte. Insomma, il ritorno di Barbara De Santi sembra promettere scintille e non solo con Gemma Galgani che, lo ricordiamo, è anche molto amica di Ida.

