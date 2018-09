“Ti prego”. Costanzo, la domanda a Fedez arriva inevitabile. Ma lui lo gela così

Per la prima volta dopo il matrimonio con Chiara Ferragni, in una lunga intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, andata in onda lunedì 17 settembre alle ore 23.20 su Canale 5, Fedez si è raccontato. Tra infanzia, famiglia di origine e quella con Chiara, carriera e polemiche, Federico Lucia, questo il nome all'anagrafe, ha parlato apertamente della sua vita. Molti i temi trattati, tra cui l’adolescenza, l’arrivo del successo, l’incontro con la Ferragni e il rapporto con i genitori. La nota dolente è arrivata quando Maurizio ha citato J-Ax e Fabio Rovazzi. Con questi ultimi due cantanti, Fedez avrebbe troncato i rapporti negli ultimi mesi, ma le motivazioni reali restano ancora un mistero. Anche il conduttore non è riuscito però a trovare le risposte. ''Io non ho proferito parola riguardo questo argomento e preferisco non dire niente'', ha detto Fedez. Costanzo ha provato a tirare fuori qualche parola, ma senza esito: ''Quando è nato Leone, si sono fatti sentire?''. ''Preferisco non rispondere - ha replica Fedez - Maurizio, possiamo stare qui tutta la sera con te che insisti''. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: ''Io quello che devo dire non lo dico nelle interviste. Lo dico in faccia alle persone''. Frecciatina a Rovazzi, che in qualche intervista ha parlato dell'ex amico. Nell'intervista, ovviamente, si è parlato anche di Chiara, conosciuta grazie al brano ''Vorrei ma non posto''. ''Quando dovevamo fare questo brano estivo mi venne in mente "Vorrei ma non posto" come titolo, un gioco di parole. Scrivendo il testo e parlando di web e di influencer il primo nome che scrissi fu quello di Chiara, ma non c'era lo scopo di volerla approcciare. Quando l'ho conosciuta ho capito subito che tra noi c'era un'affinità che era fuori dal comune. Potevamo durare nel tempo'', ha rivelato il rapper milanese.

Fedez racconta della sua adolescenza difficile, il padre in cassa integrazione, la mamma disoccupata, della scelta di aprire un bar, di quando tutto sembrava andare a rotoli. ''Da piccolo avevo delle convinzioni, degli ideali - dice Fedez - inevitabilmente sono diventato ciò che ho sempre odiato. Appartenendo a classi subalterne e affrontando anche tematiche sociali venivo da una estrazione fortemente connotata politicamente però, inevitabilmente, il mio imborghesimento artistico e personale mi ha fatto diventare un po’ una contraddizione vivente''.

Visualizza questo post su Instagram La mia famiglia ❤ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 2, 2018 at 3:37 PDT





La proposta a Chiara e il figlio: ''Il giorno prima di chiederle di sposarci, abbiamo avuto una litigata tosta. Quando le chiesi di sposarmi davanti a tutti, l'ho messa in una condizione per cui non poteva dirmi di no''. E sul figlio Leone ha rivelato un aneddoto sul nome: ''La scelta del nome è stata di Chiara, io lo volevo chiamare Leonardo. Alla mia festa di compleanno c'erano Mika e Manuel Agnelli e siamo andati tutti da lei, che riposava in una camera. In quel momento Mika, vedendo che mi era stato regalato il libro dei nomi, ha consigliato a Chiara di segnare con il dito un nome a caso. Tra tutti i nomi possibili, è uscito proprio Leone. Così mi sono rassegnato: non si può andare contro il fato''.

