“Paola Perego? Quella…”. Che botta (in famiglia!): parole choc sulla conduttrice

"(Con Paola Perego) Ho un rapporto pessimo. Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore". Per la serie 'viva la sincerità', così Niccolò Presta, il figlio del noto produttore e agente dello spettacolo Lucio, ha risposto ai fan che gli chiedevano informazioni circa la sua 'matrigna'. Si sa: la Perego è sposata da anni con Presta. Dal 2011, per l'esattezza. E, complice il nuovo giochino di Instagram che consente di fare domande, attraverso le Stories, Presta jr non si è sottratto alla curiosità di alcuni follower e ha vuotato il sacco. Non solo, infatti, domande sul suo lavoro (anche lui, come il padre, è un produttore televisivo, tra l'altro inserito da Forbes nella classifica dei ragazzi under 30 più influenti d'Italia) e sulla futura moglie, la ex ballerina di Amici Lorella Boccia. Anche quelle sul suo rapporto con Paola Perego sono andate fortissimo. il giovane Presta non si è nemmeno sottratto a un'altra domanda ancora più personale sulla moglie del padre: "Paola Perego la consideri come una seconda mamma? Si vede che lei ama te le Lorella".



“Ero sicuro che mi avresti fatto questa domanda. Ti rispondo. Nessuna persona può sostituire un genitore che non c’è più. Per il resto… beh credo di aver risposto prima”, ha risposto Niccolò, riferendosi alla bellissima madre purtroppo scomparsa oltre 10 anni fa ribadendo, come se ce ne fosse stato il bisogno, il concetto. Tutto chiaro. È evidente che, almeno da parte sua, non corra buon sangue con la conduttrice che a inizio estate abbiamo ritrovato nel programma 'Non disturbare'.

Una rivelazione spiazzante, questa di Niccolò su Paola che, inevitabilmente, ha fatto subito il giro della rete e dei giornali appena apparsa nero su bianco su Instagram. Ma chi è Niccolò Presta? Come detto è il figlio primogenito di Lucio. Classe 1992, è già considerato un golden boy della televisione italiana. Seppure ancora giovanissimo, infatti, si è già distinto come produttore tv di Ciao Darwin e Nemicamatissima, lo show che ha visto come protagoniste Lorella Cuccarini e Heather Parisi.

Non che non abbia fatto una lunga gavetta, però. Come raccontato in un'intervista a Panorama, Presta jr ha cominciato portando i caffè e facendo le fotocopie per poi diventare segretario di produzione. Il primissimo programma a cui ha lavorato in qualità di runner di produzione, è stato I Dieci comandamenti di Roberto Benigni. Poi il padre Lucio gli ha affidato il programma con Paolo Bonolis, Ciao Darwin. A breve, anche se non si sanno ancora i dettagli precisi, sposerà la bella Lorella Boccia. La proposta di matrimonio è arrivata alla fine dello scorso anno.

