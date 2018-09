‘La vita in diretta’ non va in onda. Pubblico di stucco: “Perché?”. Ma si scopre tutto

I telespettatori di Rai1 hanno pensato al peggio quando non hanno visto "La vita in diretta" al suo consueto orario su Rai1. Al posto della trasmissione del pomeriggio condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi c'è stato "Tutti a scuola", speciale trasmissione che ha celebrato l'inizio dell'anno scolastico con Claudia Gerini e Flavio Insinna, in diretta dall’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri G. Cerboni di Portoferraio, a presentare la diciottesima edizione dell’evento. Alla manifestazione hanno preso parte circa 1000 studenti provenienti da tutta Italia, ma anche molte personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Un appuntamento istituzionale per la Rai e annunciato dagli stessi conduttori della Vita in diretta venerdì scorso prima della pausa weekend. Ma i più maliziosi hanno visto nell'appuntamento saltato di lunedì 17 settembre una pausa salutare per i due conduttori, che negli ultimi giorni sono stati protagonisti del gossip nostrano. (Continua a leggere dopo la foto)



Pochi giorni fa si erano infatti diffuse delle indiscrezioni sul loro rapporto. “A Viale Mazzini diverse fonti raccontano di un clima di grande tensione dietro le quinte, con litigate importanti che avrebbero reso necessario l’intervento di un influente dirigente Rai nel tentativo di calmare le acque. Cercheranno di giustificare le gaffe e gli scontri richiamandolo a un clima da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ma la preoccupazione dei vertici è tanta”, ha raccontato una fonte.

Non è stato un esordio felice quello de La Vita in Diretta sin da quando negli studi si è presentato Maurizio Costanzo per una intervista nella quale la Fialdini ha ricordato al celebre giornalista di un 29 datole a conclusione di un esame universitario del suo corso, un voto che le abbassò la media. La battuta scherzosa di Tiberio Timperi non è stata gradita: “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”. E la replica della Fialdini: “Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so”. Secondo il settimanale Oggi i due conduttori, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a causa del loro cattivo rapporto non sarebbero in grado di lavorare insieme e questo potrebbe portare a Timperi a lasciare il programma.

Dopo la messa in onda del programma dedicato all'anno scolastico, molti sono stati i telespettatori ad aver pensato il peggio. Il dibattito avvenuto tra i due presentatori, come detto, non ha lasciato indifferenti i vertici Rai, che stanno valutando in questi giorni, un’ eventuale sostituzione di uno dei due conduttori. Secondo il settimanale Oggi sarebbe proprio Tiberio Timperi il più a rischio. Chissà se i due riusciranno a trovare il giusto feeling nella conduzione, o se la Rai sarà costretta a fare dei cambiamenti.

