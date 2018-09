“Tutti sanno che ho terminato la mia esperienza a Uomini e Donne. I motivi sono due. Uno perché pensavo fosse arrivato il momento di chiudere la mia esperienza: l'ultima stagione è stata dura, ma grazie a Maria De Filippi e alla sua squadra ho superato tutto. Sono state persone meravigliose, straordinarie, spero che questo rapporto di amicizia continui”. Giorgio Manetti è grato allo staff di Uomini e Donne, ma come anticipato giorni fa, non è più un cavaliere del parterre maschile del trono over. Anzi, 'il cavaliere'. Un'assenza che sicuramente si è sentita quando la trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda dopo la pausa estiva. Faceva caso vedere Gemma senza Giorgio, non assistere più ai battibecchi (o chiamatele se volete scenate) che per anni hanno caratterizzato la parte di programma dedicata ai più agée. Tra le righe, però, Manetti l'aveva detto che non avrebbe più preso parte a Uomini e Donne. Poi, a fine agosto, alla vigilia della nuova stagione, è arrivata la conferma. (Continua dopo la foto)



Era stata data per certa l'assenza di Giorgio e solo dopo si è saputo il vero motivo. Ha lasciato Uomini e Donne per dedicarsi all'imprenditoria: “Tutti si domandano quale sarà il mio futuro, ora posso dirlo: lunedì 17 settembre presento a Firenze la mia nuova attività imprenditoriale”, ha detto al settimanale Spy. E poi: “Non posso anticipare alcun dettaglio, perché voglio che sia una sorpresa, posso solo dire che si tratterà di un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello e con una modalità inedita. L’attività si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle”.

Il 17 settembre è passato, ecco svelati quindi i dettagli di questa nuova avventura del Gabbiano, che ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata via Facebook. In questi termini: “Per noi nessuna missione è impossibile”. Giorgio ha poi illustrato nello specifico le competenze della sua nuova squadra di lavoro, quella composta da un team di esperti con cui ha dato vita al “Giorgio Manetti Lifestyle”.

Manetti e il suo staff organizzeranno eventi di lusso in giro per il mondo tentando di esaudire ogni richiesta del cliente: dall’organizzazione di un matrimonio, a quella di un diciottesimo, fino a un bar mitzvah. “Giorgio Manetti Lifestyle si occupa principalmente di organizzare eventi sia privati che aziendali, in varie parti del mondo – si legge sul sito - Per il nostro team di professionisti esiste un solo scopo: il successo, raggiunto tramite l’applicazione dei nostri punti di forza, nei quali crediamo ciecamente: bellezza, eleganza, creatività, professionalità e innovazione”.

