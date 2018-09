Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. Ma non è ‘nuova’: ve la ricordate?

Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana. È lei la vincitrice della 79esima edizione del concorso di bellezza più famoso del Paese la cui finalissima è andata in onda in diretta lunedì 17 settembre 2018 su La7. Già Miss Marche, Carlotta, 26 anni, si è aggiudicata la corona e la fascia più ambite. All'1.25 i conduttori del programma, Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, hanno incoronato la bellissima Carlotta. Secondo posto per Fiorenza D'Antonio, terzo per Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia (in provincia di Viterbo) con la gamba sinistra artificiale in seguito a un tragico incidente e che sul palco di Miss Italia ha sfilato con una protesi decorata, per l'occasione, con dei cristalli. E qui va aperta una parentesi, anche in riferimento all'accesa polemica che si è scatenata nei giorni scorsi. Prima di annunciare la vincitrice, Facchinetti ha voluto riaprire il discorso e lanciato un messaggio chiamando "deficienti" chi ha attaccato Chiara a causa della sua disabilità. (Continua dopo la foto)



“I social – ha detto il presentatore - hanno tanti pregi ma un difetto, danno la patente a tutti. A tutti quelli che hanno offeso Chiara chiamandola storpia, volevo dirvi che siete dei deficienti. Qualche schiaffo in più vi avrebbe fatto bene, siamo nel 2018 e cose del genere non dovrebbero succedere”. La stessa Chiara aveva già risposto in modo esemplare a una hater: “Mi dispiace molto per lei perché a me mancherà pure un piede ma a lei manca cervello e cuore”. Un post che ha poi concluso con i ringraziamenti ai suoi sostenitori.

Alla fine, tra le tre bellissime rimaste in gara l'ha spuntata Carlotta. Ha 26 anni ed è originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) ma da molti anni vive a Roma, la nuova Miss, quella che lunedì sera ha ereditato la corona da Rachele Arlanch. La Maggiorana ha studiato danza all’Accademia Nazionale di Roma, intervallando la sua più passione per il ballo con lo studio presso l’Istituto Magistrale San Sisto Vecchio. Ed è inutile aggiungere che sia uno spettacolo di ragazza.

Ma quello della bella Carlotta non è proprio un volto nuovo nel mondo dello spettacolo. Come ha confessato a Facchinetti e alla Leotta, la Maggiorana ha recitato con Brad Pitt e Sean Penn nel film 'The tree of life' e in 'Un fantastico via vai' di Leonardo Pieraccioni. Non solo. Abbiamo già visto la neo Miss Italia in televisione.Qualcuno la ricorda? Vi rinfreschiamo la memoria: nel 2012 ha preso parte alle riprese della serie di Italia2, S.P.A, mentre lo scorso anno ha recitato in 'L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo' nel ruolo di Sofia. Ancora, sempre sul piccolo schermo e sempre sulle reti Mediaset, nel 2011 Carlotta è stata l’assistente di Paolo Bonolis ad 'Avanti Un Altro' e due anni dopo, nel 2013, l'abbiamo ritrovata a Paperissima nel ruolo di Paperina.

