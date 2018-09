“Ma dove era?’’. Filippo De André, il figlio di Cristiano arriva in tv e scatena il web

Francesca De André è tornata nello studio di Domenica Live per raccontare l’evolversi del rapporto suo e dei suoi fratelli con il padre, Cristiano De André, figlio dell’indimenticabile cantautore Fabrizio. Ad accompagnare Francesca, questa volta, c’era il gemello Filippo. Il giovane non era mai comparso davanti alle telecamere e durante la messa in onda del programma di Barbara D’Urso, come spesso accade, il suo nome è volato in cima alle ricerche di Twitter. Il motivo è presto detto. Il nipote di Fabrizio De André è un bellissimo ragazzo. È stato notato dai telespettatori e in molti si sono chiesti dove fosse nascosto fino a questo momento. Fino a domenica, infatti, Filippo era un perfetto sconosciuto. Come detto è il gemello di Francesca. Il giovane, di cui non si sa niente, è nato il 25 gennaio 1990. Nessun account Instagram e un profilo Facebook chiuso. Filippo ha riferito che da tre anni a questa parte ormai non ha più un rapporto con il padre. Nel suo libro Cristiano De André lo aveva dipinto come un fannullone, quando in realtà lavora dalle 9 alle 23 perché fa il barman. (Continua a leggere dopo la foto)



"Io con mio padre non ho un rapporto" così esordisce Filippo "prima eravamo legati ma da tre anni a questa parte i rapporti si sono interrotti perché ero molto ferito da alcune cose che sono successe e ho deciso di mettere io il punto". “Avevo il sogno di fare teatro e quando l'ho detto a mio padre mi ha risposto ‘continua a fare il barman è un bel lavoro’’’. A causa di Cristiano, Filippo non riesce a lasciare la casa materna per andare a convivere con la sua compagna.

“Nostra madre vuole mostrarsi forte ma non lo è, io non riesco a lasciarla da sola ha ancora bisogno di me”, ha spiegato il ragazzo nello studio di Barbara D’Urso. E se i rapporti tra Filippo e Cristiano sono oramai congelati quelli con Francesca sono di puro odio a tal punto da essere arrivati in tribunale. La figlia ha spiegato: “Mi ha denunciata per diffamazione per delle cose che ho raccontato qui - e ha aggiunto - mio padre non si è mai fatto vedere in tribunale mandava gli avvocati’’.

‘’Lui aveva da fare le vacanze, - ha spiegato ancora Francesca - comprare la jacuzzi". Dello stesso avviso Filippo, che ha spiegato: “Mio padre perde il controllo, tutti lo fanno ma non arrivo a prendere calci e pugni una persona". I due ragazzi hanno concluso l’intervista decidendo di non inviare alcun messaggio al padre Cristiano: “Sinceramente ho perso l’iniziativa”, ha concluso Filippo De André.

