Patrick Baldassari ha rubato il cuore di una delle donne più ambite del mondo dello spettacolo italiano: Valeria Marini. È un procuratore sportivo ed è già noto al pubblico per essere stato il fidanzato di Sofia Bruscoli, ex tronista del programma ''Uomini e Donne'' di Maria De Filippi. Dopo essersi diplomato, ha iniziato il suo lavoro di imprenditore seguendo le orme del padre Mario. Infatti è uno dei nomi più importanti e conosciuti nella Riviera Romagnola. Proprio insieme al padre organizzava ogni anno a Milano Marittima il Vip Master di Tennis. Inoltre, sempre in questa città, è proprietario dello stabilimento balneare Paparazzi 242, luogo di grande prestigio, con personale qualificato e pieno di eventi, tra cui le selezioni provinciali di Miss Mondo. Oltre a questo è anche procuratore sportivo. Valeria Marini e Patrick Baldassari si conoscono da una vita, poi tra loro è esplosa la scintilla, poi si sono lasciati, si sono legati e addirittura sposati con altri, salvo poi ritornare sempre lì da dove erano partiti: loro due. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2016 Patrick Baldassari era stato avvistato dai paparazzi in giro al fianco di Valeria Marini. In seguito la coppia aveva confermato la storia pubblicando su Instagram immagini esplicite che li ritraevano insieme e felici in un resort lussuoso a Sharm El Sheik, in seguito la stessa showgirl aveva dichiarato ai mass media la loro relazione. I due si erano poi lasciati ma nel 2018 è riscoppiato l'amore. Il rapporto d’amore era stato sempre forte e coinvolgente, nonostante l’imprenditore sia più giovane della showgirl di 4 anni.

Valeria Marini aveva anche confessato, a cuore aperto, che il suo bel Patrick la faceva sentire serena e fiduciosa per il futuro, dopo un periodo difficile in amore. Patrick è nato il 25 marzo 1971 ed è un imprenditore di Milano Marittima. Nella città romagnola è infatti proprietario dello stabilimento balneare Paparazzi 242. Ha una figlia, Luna, classe 1998, che vive tra Londra e Milano Marittima. La coppia fa parte del cast della prima edizione di ''Temptation Island Vip''.

Secondo il settimanale “Oggi” la coppia partecipa a Temptation Island Vip per programmare il loro futuro: ''Valeria Marini e il suo Patrick sono tra i protagonisti di Temptation Island Vip, il reality condotto da Simona Ventura. La coppia ha deciso di mettere alla prova il loro amore prima di convolare a nozze, ipotesi questa più volte presa in considerazione dai due innamorati''. Patrick è riuscito a far tornare il sorriso sul volto della Marini dopo la sua storia fallimentare (con tanto di matrimonio) con Giovanni Cottone. Baldassari è alto 1,82 centimetri e pesa 78 chili.

