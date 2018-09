Capelli e occhi scuri, sorriso smagliante e misure da modella, Chiara Bordi, arrivata a Miss Italia con l'obiettivo di vincere l'ambita fascia di Salsomaggiore, ha qualcosa in più che ha attirato l’attenzione dei media: una protesi alla gamba, che le è stata amputata a soli 13 anni. Al concorso di Miss Italia Chiara si è presentata bussando alla porta di Patrizia Mirigliani in pantaloncini e t shirt. La figlia dello storico patron Enzo, che oggi prosegue il lavoro del padre, l’ha accolta subito con entusiasmo: ''Questa ragazza è il simbolo della speranza e della rinascita. La nostra è una bellezza senza confini - ha detto Patrizia Mirigliani ai media - e la disabilità in questo caso è sinonimo di una femminilità ferita e riscattata. Chiara è il simbolo della forza di chi ama la vita e vuol rinascere dopo un periodo drammatico''. La ragazza, originaria di Tarquinia, in provincia di Viterbo, entra nella storia: è la prima ragazza con una protesi a partecipare alla finalissima del concorso, esempio fulgido di bellezza vera, con quelle ''imperfezioni'' che ci rendono unici e non ci impediscono di essere quello che vogliamo. (Continua a leggere dopo la foto)



Chiara, per esempio, non si ferma mai: va in canoa, fa windsurf, pratica l'arrampicata su parete, si dedica all’attività di sub e corre sui rollerblade. Chiara è una studentessa del liceo classico. Il 5 luglio di cinque anni fa, quando aveva appena tredici anni, ha subito un’amputazione fino a sotto il ginocchio, in conseguenza di un incidente stradale in motorino costatole un lungo ricovero al Gemelli a Roma e tre interventi per amputare la gamba. Dopo un periodo di scoramento, Chiara però ha deciso di reagire, ricominciando a vivere ancora più intensamente di prima, grazie anche al fondamentale sostegno di mamma Emanuela e papà Sebastiano e della sorella Francesca che la segue e la sostiene in ogni percorso.

“Nei primi mesi non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio, non è facile avere quasi paura di una parte del proprio corpo. Ho odiato la vita, - racconta Chiara sui social ricordando il giorno dell’incidente - ho maledetto il destino, poi ho desiderato con tutta me stessa di tornare ad una vita normale, sono rinata ed insieme a me sono rinati tutti i sogni, le aspettative e la voglia di vivere, ho rivisto le mie gambe camminare. ho visto le cicatrici chiudersi e il mio corpo si è arricchito di segni, pieni di ricordi e di orgoglio. Ho fatto scalate, ho preso il brevetto da sub, ho provato sport che prima neanche immaginavo, sfilo e faccio servizi fotografici in tutta Italia e a Londra e racconto la mia storia nelle scuole con SuperAbile''.

Il suo profilo Instagram è pieno di foto bellissime: al mare con le amiche, mentre prende il sole, nuota, durante un viaggio a Londra, insieme al fidanzato. Della sua esperienza a Miss Italia, dove è stata fortemente voluta da Patrizia Mirigliani, ha detto: ''Il mio obiettivo principale è dare il messaggio ai giovani di difendere la vita, concedendole sempre un’opportunità. Chiara (classe 2000) è alta un metro 75 centimetri e pesa 55 chili.

”Schifo!”. Chiara, l’orrore dell’aspirante Miss Italia senza gamba: umiliata così