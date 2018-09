“Beccati questa!”. Barbara D’Urso, sconcerto: è successo davvero. E ora?

"Voglio iniziare ringraziando i colleghi e gli amici che mi hanno mandato fiori e messaggi". Così ieri ha esordito Mara Venier per il suo ritorno a Domenica In: "Voglio mandare un grande abbraccio ad Antonella Clerici e farle un grande in bocca al lupo per il suo nuovo programma Portobello. In questi giorni - ha proseguito la Venier - si è rivelata un'amica meravigliosa, mi è stata molto vicina e mi ha supportato tantissimo". E come Carlo Conti in occasione dell'apertura della nuova edizione di Tale e Quale Show 2018, anche Mara ha voluto concedersi un minuto per ricordare il compianto Fabrizio Frizzi. "Da luglio gli studi televisivi da cui trasmettiamo Domenica In non si chiamano più Dear, ma studi Fabrizio Frizzi. Ed io voglio salutare il mio amico Fabrizio, l’amico di tutti quanti voi". Mara Venier ha così lanciato un video dei due conduttori alla presentazione di Telethon. "Lui è stato un amico affettuoso e meraviglioso, lo voglio ricordare così. Ciao Fabrizio". (Continua a leggere dopo la foto)



E il pubblico la premia. Mara Venier torna 'Signora della Domenica' televisiva anche negli ascolti. La prima puntata della nuova 'Domenica In' da lei condotta ha ottenuto infatti 2.477.000 spettatori col 16.7% di share, nella prima parte in onda dalle 13.55 alle 15.57, e 2.142.000 spettatori col 16.5% di share, nella seconda parte in onda dalle 16.02 alle 17.31, battendo nettamente la concorrenza. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma quali sono stati gli ascolti? 'Domenica Live', condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, ha registrato 1.553.000 spettatori (share 10.2%) con la presentazione in onda dalle 13.58 alle 14.28, 1.651.000 (share 11.7%) con l’Attualità dalle 14.32 alle 17, 1.853.000 spettatori (share 15.3%) con le Storie dalle 17.04 alle 17.39, 1.862.000 spettatori (share 16%) dalle 17.44 alle 17.54, 1.978.000 spettatori (16.5%) dalle 17.59 alle 18.31 e 1.707.000 spettatori (13.7%) dalle 17.36 alle 18.45. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante il periodo di sovrapposizione tra i due programmi, 'Domenica In' ha ottenuto il 16,5% di share mentre 'Domenica Live' l'11,8%. Mara Venier ottiene inoltre oltre 4 punti di share in più rispetto all'esordio della 'Domenica In' dello scorso anno, quando la prima puntata condotta da Cristina e Benedetta Parodi ottenne 1.706.000 spettatori, con il 12.3% di share.

Leggi anche:

“Non posso smettere”. La drammatica confessione della Lecciso fa tremare lo studio

fbq('track', 'Gossip');