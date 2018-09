Flavio Briatore ha voltato definitivamente pagina dopo Elisabetta Gregoraci e lo ha fatto grazie a Taylor Mega, una modella giovanissima che conta 800 mila follower su Instagram e un fisico pazzesco. La ragazza ha iniziato a frequentare l’imprenditore italiano nell’estate del 2018 e il gossip, dopo il discusso divorzio di Briatore dalla showgirl Elisabetta Gregoraci, mamma del figlio Nathan Falco, è impazzito. Chi è la sexy bomba che ha fatto girare la testa a Mister Billionaire? Cosa fa? Quanti anni ha? Dopo la news sulla storia con Briatore è arrivato la prima occasione in televisione. Già, perché è la sexy Taylor si è guadagnata l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. La nuova fiamma di Flavio Briatore è entrata a far parte del cast della terza edizione del “Grande Fratello Vip” insieme ad altri personaggi (già o meno) famosi: Francesco Monte (ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez), il comico romano Maurizio Battista. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: le gemelle, cantanti e amanti della bella vita Giulia Provvedi e Silvia Provvedi (ex di Fabrizio Corona), il judoka italiano e campione olimpico Fabio Basile, Enrico Silvestrin (negli anni Novanta volto di Mtv), Giulia Salemi, l’attrice e regista Eleonora Giorgi, la ‘subrettina’ Lisa Fusco, famosa per le sue spaccate con dedica, il cantautore e pittore Ivan Cattaneo, l’ex conduttore Walter Nudo e l’attrice, conduttrice televisiva e modella Jane Alexander.

Ma scopriamo qualcosa sulla nuova fiamma di Briatore. ‘’Ho una grande attenzione per la forma fisica: vado in palestra 3 volte alla settimana. - aveva raccontato la modella a un sito specializzato in make up - Per il make-up uso Chanel come base fondotinta e Anastasia Beverly Hills per il contouring ,si ottengono ottimi risultati per avere dei lineamenti marcati e decisi come i miei. La sera, prima di coricarmi invece, uso struccarmi con cura così da far respirare in modo ottimale la pelle, idratandola con una crema nutritiva a base di aloe vera’’.

E sugli uomini si era sbilanciata così: ‘’Dev'essere un uomo serio, affidabile, che mi ponga al centro del suo universo e mi ricopra di mille attenzioni e di complimenti. Odio gli uomini troppo innamorati di sé stessi e attenti a non mancare all'appuntamento dall'estetista. Fascino e virilità sono ben altra cosa’’. Taylor ha lanciato una linea di costumi sfruttando la grande popolarità social, un seguito e un consenso destinato certamente ad aumentare. Fisico asciutto tonico e statuario, la Mega (classe 1993) è alta circa 178 centimetri e pesa 55 chili. Le sue misure sono: 94-50-93

