“Non posso smettere”. La drammatica confessione della Lecciso fa tremare lo studio

Questa estate circolava la voce che Al Bano e Romina Power fossero tornati insieme. La notizia aveva entusiasmato i fan che avevano esultato. In fondo Al Bano e Romina sono sempre stati visti come una “cosa sola” e la loro separazione ha fatto soffrire parecchio i fan della coppia. Ma nella vita ne succedono tante, succede anche che gli amori più inossidabili finiscano. Succede che anche i sogni più preziosi si infrangano. Così si era infranto anche il loro sogno. Il loro amore era finito. Ed entrambi si erano rifatti una vita. Lui si era sposato con Loredana Lecciso poi si era lasciato anche con lei e questa estate pareva che avesse di nuovo intenzione di tornare sui suoi passi con Romina. O forse questo è quello che i fan hanno voluto vedere. È stato Al Bano in persona, a svelare qualcosa in più a Il Tempo delle donne: “Con Romina ho degli ottimi rapporti, non è più purtroppo come quarant’anni fa. Ma c’è grande rispetto tra un’ex moglie, mamma dei miei figli, e un ex marito, padre dei figli”. Continua a leggere dopo la foto

Insomma, lui e la Power sono in buoni rapporti ma non c’è alcun ritorno di fiamma. Il rancore è stato messo da parte, al di là del dolore per la scomparsa della figlia Ylenia, come ricorda la giornalista durante l’intervista. Secondo alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi, sembrerebbe che Ylenia sia viva e si trovi in un convento. Sempre nello stesso contesto, poi, Al Bano, precisa che il rapporto con Romina è solo professionale. Continua a leggere dopo la foto

“Siamo ottimi colleghi di lavoro. Mi diverto sul palco con lei. Da questo punto di vista nulla è cambiato” ha fatto sapere. Ma allora è vero che Al Bano è tornato Loredana Lecciso? La notizia circola da qualche tempo, da quando Loredana è tornata nella tenuta pugliese della famiglia Carrisi. “Lei ha scelto di fare la sua vita e io la mia e andiamo più d’accordo adesso che non prima” ha detto Al Bano. Ma forse vuole mantenere il riserbo? Continua a leggere dopo la foto

Beh, a chiarire ogni dubbio ci ha pensato Loredana Lecciso. Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi, spiegando di non essere tornata insieme al cantante: "Nessun riavvicinamento sentimentale tra di noi, come uomo e donna. Noi siamo una famiglia e lo saremo sempre", ha spiegato. E ha aggiunto: "Non smetterò mai di volere bene ad Al Bano e so che anche per lui è lo stesso. Siamo veramente una famiglia". Ma allora perché è andata nella tenuta dei Carrisi: "Io vivo a Lecce ma spesso vado a Cellino a trovare i miei figli, che abitano lì". Capito?

