Inizia una nuova settimana e con sé arrivano appuntamenti imperdibili con Uomini e Donne. Ah, il vecchio e caro trono Over. E perché, quello classico?! Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Anche perché Maria De Filippi sembra esser partita con il piede pigiato sull'acceleratore. Motivo? Le due donne Rai del momento - Bianca Guaccero e Caterina Balivo - stanno perdendo inesorabilmente la sfida auditel. Gli ascolti di Uomini e Donne, in questi primi appuntamenti, è da capogiro. Nonostante l'assenza del Gabbiano di Firenze. Sì, proprio lui: Giorgio Manetti, l'uomo che lo scorso anno ha conquistato tutti. Non solo il pubblico da casa ovviamente ma anche Gemma Galgani: la loro storia d'amore è stato un susseguirsi di emozioni, come su una montagna russa. E quel possibile inserimento di Tina Cipollari... (Continua a leggere dopo la foto)



Quest'anno Giorgio non ci sarà. Non prenderà parte a Uomini e Donne trono Over. Lui ha deciso di cambiare vita. Una scelta che non è piaciuta a molti. Tra questi il ferrarese Giuliano Giuliani che, nei giorni scorsi, ha voluto dire la sua: "Lui è ipocrita, meschino. Davvero inguardabile. Adesso ha deciso di cambiare vita - ha sbottato l'ex Uomini e Donne nei confronti del 'gabbiano' - solo per cercare nuova audience e fare ancora soldi". Parole durissime e piccate alle quali Manetti ha preferito non dar peso. Però il fiorentino qualche sassolino dalla scarpa se lo è voluto togliere. (Continua a leggere dopo la foto)



In una lunga intervista concessa a Uomini e Donne Magazine l'ex corteggiatore ha voluto far chiarezza sui motivi che lo hanno spinto ad abbandonare. A sua detta non si è trattato solo di una voglia di cambiare vita ma anche ciò che è successo, durante le ultime puntate dello scorso anno, negli studi di Maria De Filippi: "Durante le ultime registrazioni, venivo attaccato ogni volta che aprivo bocca. Non riuscivo più a gestire quella cattiveria, ero molto a disagio. Se non ci fossero state Maria in studio non sarei rimasto così a lungo, sarei andato via prima. Speravo cambiasse il vento ma… niente da fare". Giorgio ricorda cosa è successo con il pubblico: "Una signora mi urlava 'Business, business!'. Ecco, io a queste condizioni non voglio più giocare. Mi dispiace, lì ho capito che non c'era più ragione di prendere parte al programma". E non mancano le accuse alla ex fidanzata, Gemma Galgani. (Continua a leggere dopo la foto)



La dama torinese, in una delle prime puntate della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, ha sottolineato come Giorgio debba tutto il successo solo ed esclusivamente a lei. Parole che non sono passate inosservate in rete e che hanno colto 'preparato' lo stesso Manetti. Nell'intervista a Uomini e Donne Magazine il Gabbiano ci è andato giù pesante: "Mi sono sentito dire che devo tutta la mia popolarità a Gemma, ma io mi sento di ringraziare solo Maria che mi ha permesso di portare me stesso nel programma. Mi sono sempre comportato con educazione, rispetto, umiltà, come se ogni puntata significasse entrare nel salotto privato di Maria!".

