“L’ho fatto”. Marcello Cirillo svela il suo segreto più intimo e sconvolge tutti

Il suo è stato un addio doloroso, un addio che non gli ha fatto piacere, all’inizio. Un addio però inevitabile dopo i dissapori avuti con il conduttore della trasmissione che lo vedeva tra i protagonisti. Marcello Cirillo ha dovuto lasciare “I fatti vostri” per problemi con Giancarlo Magalli. Non è stato semplice ma ora è riuscito a voltare pagina e, a Spy, ha raccontato tutto il suo dolore e anche cosa lo abbia aiutato a riprendersi. Intanto il pubblico che tanto lo amava potrà riverderlo: Cirillo è uno dei concorrenti dell’edizione 2018 di Pechino Express, reality show che lo vedrà protagonista insieme all’ex collega Adriana Volpe.

"Quelli che sto vivendo sono i tempi supplementari della mia partita con la vita – ha confessato - Stavo quasi per perdere, poi ho pareggiato e adesso ho la possibilità di fare gol e vincere. Passata la grande arrabbiatura per la delusione, più che altro umana, per l'esclusione (dopo vent'anni) dal programma di Michele Guardì, adesso sono una persona serena. Ho ritrovato la voglia di fare spettacolo", ha spiegato il cantante calabrese entusiasta della nuova avventura. Continua a leggere dopo la foto

Pechino Express è stato un toccasana per Cirillo: "Il reality è stato come andare dallo psicologo. Lì sei solo con te stesso, è una specie di cura. Mi ha fatto ritrovare un Marcello che avevo perso”, ha ammesso il cantante. E ha aggiunto: “Dentro di me fino a qualche tempo fa c'era un livore che adesso ho perso completamente. Ho recuperato anche la fede. Anzi ho voluto sfidare un tabù portando con me in Africa i miei rosari per pregare”.

Una dichiarazione che ha stupito tanta gente. “Si crede che quelli siano Paesi integralisti, ma non è così. Io pregavo dove volevo e nessuno mi ha mai detto niente”, ha detto a Spy Cirillo. E ancora: “Ho recuperato anche un modo di fare tv più spontaneo che avevo perso a ‘I Fatti vostri' perché è una trasmissione precostituita, una gabbia dorata che ti dà la sicurezza del quotidiano, ma ti toglie la possibilità di essere creativo".

“Ho scoperto un’Adriana se possibile ancora più coraggiosa, ho percepito un sentimento nobile e ancora più forte di amicizia a legarci – ha detto della Volpe in un’altra intervista a vero - Ho capito la determinazione e il talento con cui è stata capace di costruirsi, giorno dopo giorno, una straordinaria carriera… Quell’ammirevole tenacia che magari alcune persone ‘cattive’ non hanno compreso“.

