Di Diletta Leotta si sa molto, ma c'è tanto ancora da scoprire. Sì, perché negli ultimi anni la bionda giornalista sportiva è diventata una delle donne più chiacchierate dello show-business italiano. Inizialmente impegnata solo con la Serie B di Sky Sport e qualche trasmissione calcistica infrasettimanale, da quest'anno cambia decisamente registro: la giornalista e conduttrice siciliana, infatti, ha abbandonato l'emittente di Murdoch per passare alla serie A e Dazn, la nuova rete che ha acquistato i diritti di alcune partite del massimo campionato italiano. Ma non solo, perché Diletta Leotta è anche la presentatrice del nuovo reality-show della quarta edizione de Il Contadino Cerca Moglie che partirà mercoledì 19 settembre su FoxLife. Finiti gli impegni? Macché: la Leotta questa sera, lunedì 17 settembre, sarà protagonista su La7. Bisognerà incoronare la più bella dello Stivale con Miss Italia 2018. (Continua a leggere dopo la foto)



Diletta sarà affiancata da Francesco Facchinetti mentre alla giuria ci saranno Solenghi e Lopez, oltre a Filippo Magnini e Andrea Iannone. Sarà la prima edizione nel ricordo di Fabrizio Frizzi, il compianto conduttore tv che ha legato il suo nome proprio alla kermesse di bellezza: non solo perché ne è stato più volte presentatore ma anche perché ha sposato proprio un'ex Miss Italia, ovvero Carlotta Mantovan. Ma dicevamo di Diletta Leotta. Forse non tutti sanno che lei, la bionda siciliana, nel 2009 tentò la scalata al successo proprio partecipando al concorso di bellezza. Fu eliminata: lei non si è arresa e oggi, in vesti diverse, può indossare la tanto agognata corona. (Continua a leggere dopo la foto)

Sì, perché Diletta, che per doti fisiche potrebbe fare concorrenza alle reginette in concorso, ha ironicamente indossato nelle sue storie Instagram la coroncina che viene assegnata ad ogni Miss al conseguimento di un titolo nazionale. Intanto, se è arrivata dove è oggi la Leotta lo deve anche alla mamma: a rivelare succulenti dettagli sugli inizi della carriera di Diletta Leotta, ci ha pensato il settimanale Spy che ha interpellato Cristiano Di Stefano, il conduttore siciliano che ha dato spazio per la prima volta alla Diletta 'nazionale': "Aveva appena 14 anni quando si è presentata al concorso di bellezza della trasmissione 'Playa Bonita', in onda sull'emittente locale di Catania TeleColor, per diventare una delle inviate del nostro programma estivo. Lei arrivò seconda e così si aggiudicò l’opportunità di stare con noi per tutta la stagione. Il primo servizio? Eravamo in via Etnea, nel centro di Catania, e lei intervistava i passanti chiedendo opinioni su mode e tendenze dell’estate". Intanto, sui social, Francesco Facchinetti si complimenta con Diletta: "Non solo bella, anche intelligente e brava. Bello lavorare con te!". Come reagirà Wilma, la moglie di Dj Francesco?! (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Sono una rompi pa..illettes 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Set 5, 2018 at 12:56 PDT

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Diletta Leotta? È certamente fidanzata. Anzi, pare ci sia aria di fiori d'arancio: è in cantiere un matrimonio con Matteo Mammì, nipote di Oscar, nonché uno dei responsabili dell'azienda Sky. I due vivono da anni una lunga storia d'amore che non è vacillata neanche quando Diletta è stata oggetto di hacker: nel settembre 2016, infatti, il suo account iCloud è stato violato e le sue foto 'hot' hanno fatto presto il giro del web. Lei si è rialzata immediatamente da questo brutto incidente, con il sorriso che la contraddistingue da sempre. La giornalista, che sogna di sposarsi in riva al mare, rivela a Diva e Donna che non è la maternità la priorità al momento: "È troppo presto, in futuro sì. Sarà al centro della mia vita". Per Diletta Leotta siamo solo agli inizi di una carriera che può solo migliorare. Lei, nata a Catania il 16 agosto 1991, ha appena compiuto 27 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Come dicevamo, grazie al suo fisico può fare davvero concorrenza alle reginette che aspirano a indossare la corona di Miss Italia. Tutto ciò grazie a un'altezza di 173 centimetri e un peso di 'soli' 63 chilogrammi. E ancora, la Leotta ha un indice di massa corporea di 20,63 e le sue misure sono 86-61-89. Un fisico snello e tonico grazie ai tanti allenamenti che Diletta si concede quotidianamente: attività fisica testimoniata sempre sui social network, per la gioia dei fan!

