“È successo”. Bianca Guaccero – Caterina Balivo, il retroscena bomba

Dopo anni alla conduzione dell’amatissimo show di Rai 2, Caterina Balivo, si è buttata in una nuova avventura. La Balivo è stata “promossa” e ora è passata a Rai 1 e conduce il programma Vieni da me. Voci di corridoio dicono che la rete ammiraglia della Rai sia disposta a spendere tantissimo per invitare in trasmissione gli ospiti “giusti” che permettano allo show di battere la concorrenza. Ma, come abbiamo detto, queste sono solo indiscrezioni… A prendere il posto della Balivo a Detto fatto è arrivata l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero. Il pubblico non sapeva cosa aspettarsi da lei ed è rimasto piacevolmente sorpreso. La Guaccero, in poche puntate, ha conquistato il pubblico e gli ascolti di Detto fatto hanno superato ogni più rosea aspettativa. Tra la Guaccero e Ciacci c’è una bella sintonia e lo show ha convinto. Insomma, nessuno sembra rimpiangere la Balivo, impegnata con Vieni da Me su Rai1. A proposito di Balivo, cosa pensa della sua erede? Continua a leggere dopo la foto

La conduttrice di Aversa è contenta della sua collega, come raccontato da Bianca direttamente. Le due si sono incontrate di recente alla presentazione dei palinsesti Rai e si sono abbracciate a lungo. “Ci siamo abbracciate con emozione, consapevoli entrambe di affrontare un passaggio fondamentale della nostra vita. Caterina mi ha detto che è contenta di vedere una persona autentica come me a Detto Fatto”, ha raccontato la Guaccero al settimanale Vero. Continua a leggere dopo la foto

Tra le due, quindi ci sono solo sentimenti veri. In fondo, per entrambe, la vita è cambiata profondamente. Bianca Guaccero, per dire, da Roma, si è dovuta trasferire a Milano dove vengono registrate le puntate dello show di Rai 2. Ma non sono queste le cose che spaventano la conduttrice scoperta a 14 anni da Pippo Baudo: “Non ho paura dei cambiamenti. Sono segno di vita. A spaventarmi è l’abitudine, la routine, non certo la novità”, ha detto infatti Bianca. Continua a leggere dopo la foto

La Guaccero si è trasferita con Alice, la figlia di 4 anni avuta dall’ex marito, il regista Dario Acocella. Al contrario la Balivo è andata a Roma ed è praticamente tornata a casa, dove casa sta per “il luogo dove ha iniziato a lavorare”. Per amore di Caterina hanno lasciato la Lombardia il marito Guido Mario Brera e i figli Guido Alberto e Cora.

