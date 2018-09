Barbara d'Urso gioca e scherza sui social network. Carmelita, a volte, sembra quasi non prendersi neanche troppo sul serio: le sue pose irriverenti, le labbra pronunciate, i capelli raccolti e i sorrisi ammiccanti fanno parte del suo repertorio. Con buona pace degli haters che la criticano sempre: a 61 anni, infatti, Barbarella si mette in mostra come poche donne possono fare. Lei, conduttrice di punta della rete Mediaset grazie a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, pronta a tornare sul piccolo schermo anche in qualità di attrice grazie alla terza stagione de 'La Dottoressa Giò', rispedisce sempre al mittente le critiche. Barbara ama essere corteggiata. Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 15, si è detto innamorato di Carmelita. Ma a quanto pare non è ricambiato con la stessa moneta: "Amo essere corteggiata - ha detto la padrona di casa di Domenica Live - ma niente di più. Sto bene così con me stessa". (Continua a leggere dopo la foto)



Anche perché, in passato, Carmelita ha evidenziato come sia stata innamorata solo una volta nella sua vita: a conquistare il suo cuore è stato l'ex compagno Mauro Berardi. La d'Urso e il produttore cinematografico sono stati insieme negli anni Ottanta, per poi lasciarsi all'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso. La separazione tra i due è stata burrascosa ma poi hanno saputo ricucire un rapporto per il bene dei figli in comune. "L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione". E a proposito dell'ex marito... (Continua a leggere dopo la foto)



In una lunga intervista concessa al settimanale DiPiù di Sandro Mayer, Barbara d'Urso ha fatto una rivelazione a sorpresa: "Dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti. Quest’estate Mauro ha passato con me e con i nostri figli la mia unica settimana di vacanza", ha spiegato Carmelita al rotocalco di cronaca rosa. Una notizia che avrà gelato Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo: "Alberto è troppo simpatico. Continua a corteggiarmi e non molla, non molla, non molla. È davvero determinato. È bravo a non demordere". (Continua a leggere dopo la foto)



E l'altro suo ex marito, Michele Carfora, che fine ha fatto? Se con Mauro Berardi le cose si sono sistemate negli ultimi tempi la stessa cosa non si può dire del rapporto con il ballerino che Carmelita ha sposato nel 2002 per poi divorziare nel 2006: "Mi ha fatto molto soffrire. È stato una cosa pubblica, sbattuta sui giornali in prima pagina. Oggi non lo vedo, non lo sento e non ho più rapporti con lui!".

