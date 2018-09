È tornata Domenica Live e conseguentemente la 'bibbia' del trash prende nuovamente forma. Sì, perché il contenitore Mediaset condotto da Barbara d'Urso è annualmente fonte di ispirazione. Basi utili per video meme che spopolano da anni sui social network. Per questa prima puntata ospite di Carmelita anche l'ex gieffino Cristiano Malgioglio: l'artista è stato invitato per cantare il suo brano estivo Danzando Danzando. Attorniato da un corpo di ballo, il cantante ha indossato un paio di scarpe rosse col tacco per la performance che ha colorato e movimentato la puntata subito dopo il talk delle 17, slot storico del contenitore domenicale di Canale 5. Come è andata? Beh, presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)

I social sono letteralmente impazziti. Cosa è successo nello studio di Domenica Live? Al termine dell'esibizione del cantante, Barbara d'Urso si è diretta verso Malgioglio per ringraziarlo della sua presenza. I due si sono riposizionati al centro dello studio per riguadagnare il centro della scena, ma indietreggiando di due/tre passi, i tacchi indossati da Malgioglio hanno combinato un grosso danno: al cantante è sfuggita una scarpa e, cadendo rovinosamente, ha trascinato anche la conduttrice che crolla insieme a lui. (Continua a leggere dopo la foto)



"Mi hai rovinato la carriera, cosa combini?!" ha urlato ironicamente Cristiano Malgioglio. L'artista, cercando di ironizzare, ha chiesto lumi circa una possibile assicurazione che copra la Mediaset per questi 'errori'. Sì, perché l'ex gieffino ha detto che gli faceva male il tallone. Carmelita ha fatto finta di non sentirlo e, anzi, lo ha obbligato ad alzarsi insieme a lei, a rimettersi le scarpe per danzare ancora insieme prima del prossimo ospite. (Continua a leggere dopo la foto)



Ridando le scarpe a Malgioglio, però, Barbara d’Urso ha scoperto che quest’ultimo aveva messo un nastro adesivo affinché le scarpe rosse rimanessero attaccate al suo piede: colpa delle costumiste che avevano preparato per lui scarpe troppo grandi per il suo piede.

