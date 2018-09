“Vattene!”. Fan furiosi con la Balivo, conduzione a rischio?

La prima puntata di 'Vieni da me', che era andato in onda dalle 14 alle 15,25, era stata seguita da 1.416.000 spettatori pari al 10.59%; la trasmissione successiva, 'Il Paradiso delle signore', (dalle 15.25 alle 16.15) aveva totalizzato 1.268.000 spettatori pari all’11.43%. Nelle stesse ore su Canale 5 c'era 'Beautiful' (dalle ore 13.45 alle 14.10) che era stato visto 2.416.000 spettatori con il 16.61%, poi 'Una Vita' (dalle 14.10 alle 14.45), seguito da 2.344.000 spettatori con il 16.97% di share, e infine, ciliegina sulla torta Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, iniziata con il trono over e andata in onda dalle 14.45 alle 16.10, aveva conquistato numeri incredibili: 2.670.000 spettatori con il 22.15%. Insomma, come inizio Caterina Balivo si sarebbe aspettata di meglio. Meglio si aspettavano anche i fan che l’hanno criticata sui social, tanto che su Twitter è nato un hashtag in cui si chiede che venga allontanata dalla conduzione Rai. (Continua dopo la foto)



#RidateciZeroeLode è l'hasthtag di chi vorrebbe vedere tornare Alessandro Greco e il suo game show al posto del programma della Balivo che, per ora, guadagna solo il 9% di share. Il programma ha deluso i telespettatori, ma stando agli ascolti non deve certo aver fatto gioire nemmeno i dirigenti Rai.In tantissimi chiedono che venga allontanata la Balivo, alcuni la definiscono troppo rigida e austera, molti chiedono di veder tornare sullo schermo Alessandro Greco.(

Greco che, dopo la notizia della fine del rapporto con la Rai, aveva rilasciato parole forti al quotidiano Avvenire. “Io mi ritengo un uomo libero, mentre in Italia, e non solo nel mondo dello spettacolo, credo aiuti appartenere a certi giri. Abbiamo concluso questo esperimento con risultati importanti e un’ondata incredibile d’affetto”. Almeno fino a poco tempo fa Alessandro non chiudeva la porta dicendo: “Qualora la Rai dovesse mandarmi dei segnali sul fronte Zero e Lode”. (Continua dopo la foto)

“O anche su altri progetti, io sarò ben contento di scattare ai blocchi di partenza. Sa perché? Perché ritengo di non aver mai tradito il pubblico e di conseguenza loro non mi hanno mai abbandonato. Nonostante il nostro rapporto sia stato condizionato, mio malgrado, da una poca utilizzazione negli anni passati loro mi hanno sempre dimostrato affetto. E me lo stanno dimostrando anche stavolta”. Chi lo sa che non ci sia una clamoroso ritorno di fiamma.

