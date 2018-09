“Cosa sei…”. Tale e quale show, spaventosa gaffe della Goggi. Pubblico impietrito

“Fabrizio, Fabrizio”, Carlo Conti dà il via in questo modo all’ottava edizione di Tale e quale show. Lo aveva annunciato anche durante la conferenza stampa che la nuova edizione del programma sarebbe iniziata in ricordo del conduttore romano scomparso a marzo 2018 per un tumore incurabile. La sua morte ha scioccato tutti: dai parenti, agli amici, ai colleghi. Ma anche le persone “normali” che consideravano il conduttore de L’Eredità uno di casa. A Frizzi, per esempio, sono stati dedicati gli studi dove oggi va in onda Tale e quale show. Programma di cui Frizzi fu anche concorrente “di cui ricordiamo la strepitosa performance nei panni di Piero Pelù” ha detto Carlo Conti. La prima puntata è, come sempre, all’insegna della musica e delle risate, ma la sorpresa è alla fine: a vincere è Vladimir Luxuria. Un risultato inaspettato viste le strepitose performance di Alessandra Drusian e Antonio Mezzancella. Luxuria aveva il difficile compito di interpretare il rapper Ghali e la sua hit Cara Italia. Una trasformazione fisica strabiliante che ha lasciato tutti senza parole. Continua a leggere dopo la foto

Tra gli altri vip in gare ci Giovanni Vernia (che deve interpretare Luca Carboni); Roberta Bonanno; Guendalina Tavassi che deve “diventare” Giusy Ferreri; Antonella Elia che deve interpretare Madonna (ma senza successo visto che arriva ultima). Poi c’è Matilde Brandi che interpreta Geri Halliwell, l’ex Spice Girl che ha avuto un successo mondiale con It’s raining men. Poi ci sono Massimo DI Cataldo e Mario Ermito. Nella nuova edizione ci sono anche altre novità… Continua a leggere dopo la foto

Cambiano i giudici: c’è Loretta Goggi (che si becca la standing ovation del pubblico), Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. “Ma lo sai che la Goggi mi sembra la Eva Kant di Diabolik?”, esordisce il comico toscano. A proposito di Loretta Goggi, la fedelissima giudice di Tale e quale show ha stupito tutti con il suo nuovo look, un look vagamente aggressivo che non ha convinto tutti. Ma la cosa che ha fatto veramente discutere è stata la clamorosa gaffe che la Goggi si è lasciata scappare. Continua a leggere dopo la foto

Massimo Di Cataldo, uno dei nuovi concorrenti di Carlo Conti, doveva esibirsi in “Tu sei l’unica donna per me” di Alan Sorrenti. La Goggi ha fatto una figura barbina: “Tu sei un attore, giusto?”, ha chiesto Loretta a Massimo, non ricordando più la sua professione nonostante il recente successo di Ora o mai più con Amadeus. In studio è calato l’imbarazzo e in rete è scoppiato il putiferio: tutti contro la Goggi. L’unico che non se l’è presa è stato Di Cataldo che non si è scomposto neanche un po’. Anche perché, in effetti, la Goggi non ha tutti i torti: Di Cataldo ha recitato in I ragazzi del muretto ed è stato nel cast del film Sabato Italiano.

“Ecco che mi succede da quando mio marito è morto”. Loretta Goggi a cuore aperto e il pensiero vola verso lui, Gianni Brezza, il suo compagno di vita. Un dramma terribile

fbq('track', 'STORIE');