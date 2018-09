Buona la prima per Marco Liorni? Oggi gran giorno per l'ex conduttore de La Vita in Diretta: per lui una nuova avventura televisiva, sempre sulle frequenze Rai, con Italia Sì. A spiegare come funziona il nuovo programma tv è stato lo stesso Liorni nei giorni scorsi: "Il fulcro è un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Una denuncia, un appello, una richiesta di aiuto, una cosa che si è fatta, una cosa che si è inventata: qualsiasi motivo che possa spingere qualcuno a condividere un’esperienza". Di fronte al personaggio del momento, aggiunge il conduttore, ci saranno due tipologie differenti di uditorio: "Da una parte il pubblico popolare, che può intervenire di pancia nelle varie fasi del racconto, e dall’altra un gruppo di 'saggi', personaggi noti che daranno il proprio contributo avendo esperienze forti di vita alle spalle". (Continua a leggere dopo la foto)



"Il tutto - ha detto ancora Marco Liorni - finisce con una postazione web che darà la possibilità al protagonista di interagire direttamente con il pubblico a casa", conclude la spiegazione Liorni. Che poi puntualizza: "Sono l'unico che sa quello che diranno queste persone. Sarò al loro fianco, li sosterrò e gireremo anche delle esterne. Questo programma è come un bambino che aveva fretta di nascere". Al suo fianco in questa nuova avventura televisiva, iniziata oggi alle 16:40, ci sono Rita Dalla Chiesa, Platinette ed Elena Santarelli.



Ma allora, come è andata la prima puntata di Italia Sì? Tanti i temi trattati: dalle notizie di colore, come la nonnina Mariuccia e il windsurf a 92 anni, o il ricercatore di Tor Vergata in grado di rivelare dal timbro di voce di quale malattia un soggetto possa essere affetto. E ancora, spazio anche a Nathalie Guetta che ha regalato al pubblico di Marco Liorni uno sketch in esterna. Insomma, un gran calderone che ricalca, sotto certi aspetti, La Vita in Diretta. Ma il pubblico, almeno per questa prima puntata, sembra non essere proprio convinto. E su Twitter i commenti negativi si sprecano e coinvolgono anche lo stesso Liorni.



#italiasi è un libro già scritto: Liorni lo hanno retrocesso per motivi misteriosi (se vabbè), lo hanno messo in una fascia difficile senza budget e domani brindano dopo gli ascolti perché il piano è stato portato a termine. Ma non tutti sono scemi ed era chiaro l'obiettivo. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) 15 settembre 2018

Dai, adesso ci svegliamo da questo sogno e troviamo ancora Liorni a #vitaindiretta, Timperi a #unomattinainfamiglia e la Daniele o la Perego il sabato pomeriggio. #italiasi — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) 15 settembre 2018

Povero Marco Liorni. Un grande professionalità retroscesso senza spiegazioni in un giorno difficile, senza budget, con un programma senza senso. Non doveva succedere questo, non se lo merita #italiasi — Davide Moschetti (@DavideMoschetti) 15 settembre 2018

Il giusto mix del sabato pomeriggio si era trovato prima con #ParliamoneSabato con 2 spicci ma per una cazzata è stato cancellato,

ok passiamo a #SabatoItaliano ospiti migliori, interviste e giusti argomenti, cancellato anche quello. Questo programma non ha senso #ItaliaSi — DiabolikTV (@Gia_Uss90) 15 settembre 2018

Spiace che due professionisti come Marco Liorni #italiasi e Cristina Parodi #laprimavolta siano relegati a fasce difficili e in programmi con zero budget. Vi rivogliamo a #lavitaindiretta #ciaosoci pic.twitter.com/5aWIMz6iLJ — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) 15 settembre 2018

Un utente scherza, ma neanche troppo, e cinguetta: "Il budget è talmente basso che Liorni deve prendere la metro". A fargli eco un altro commentatore seriale che fa un invito alla produzione: "Evitate queste canzoncine che fanno molto tv locale, l'inno remix ancheno grazie. Inizio troppo frenetico, va bene l'emozione ma meglio stare calmi. Liorni, come previsto, ti hanno fregato". E c'è chi non dà spazio ad attenuanti: "Beh, se questo è l'inizio... non voglio conoscere il prosieguo". Ci sono anche voci fuori dal coro: "gran bel programma; complimenti Marco #Liorni con gentilezza, educazione e grande professionalità tratta anche argomenti 'pesanti'".

