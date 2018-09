Daniele Bossari e Filippa Lagerback: lo scorso giugno sono convolati a nozze per un matrimonio da favola. Così hanno suggellato un amore che ha rischiato di vacillare all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2. Eppure il reality-show è stato scenario della tanto attesa proposta dalla co-conduttrice di Che Tempo Che Fa: solo lì Daniele ha trovato il coraggio di chiederle di unirsi in matrimonio. Per loro un amore che dura da anni e sembra rinforzarsi ogni giorno di più: la storia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback piace tanto al grande pubblico della televisione italiani. Lo scorso giugno, però, pochi giorni dopo le nozze, Bossari era finito al centro del gossip a causa di alcune foto compromettenti. L'ex gieffino era stato beccato in dolce compagnia di un’altra donna. Daniele e Filippa si erano affrettati a smentire con un video di coppia, in cui spiegavano che la misteriosa sconosciuta era solo una loro amica. (Continua a leggere dopo la foto)



Qualche giorno fa, però, Daniele Bossari ha pubblicato un'altra foto con una donna diversa da Filippa. Niente paura perché l'identità della bella moretta fotografata con il conduttore non ha alcunché di misterioso. Si tratta infatti di Dua Lipa, la famosa cantante inglese. Daniele ha avuto l’occasione di incontrarla ad Amsterdam e si è fatto immortalare in uno scatto che ha prontamente condiviso su Instagram. La reazione di Filippa Lagerback è arrivata subito: la showgirl ha commentato direttamente la foto di suo marito. "Da Dua Lipa a Fi Lipa, ti aspetto amore!" (Continua a leggere dopo la foto)

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, di comune accordo, hanno deciso di accettare anche l'invito di Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset ha riaperto oggi il salotto di Verissimo e ha scelto la coppia neo-sposa per aprire l'angolo del gossip della prima puntata. Del resto, Daniele e Filippa già lo scorso anno sono andati più volte ospiti nel salotto di Verissimo. Grazie alla Toffanin hanno potuto rivivere le emozioni del giorno del fatidico sì: lacrime per Filippa, sorrisi per Daniele. "Menomale, perché quel giorno tra l'emozione e gli invitati non siamo riusciti a vedere bene cosa stesse accadendo". La crisi non c'è mai stata negli ultimi mesi e tutto ciò che è venuto fuori dopo il matrimonio sono solo 'gossip giornalistici'. Allora Silvia coglie la palla al balzo e decide di chiedere chiede quale sia il segreto per far durare una relazione così tanto a Filippa. Cosa avrà risposto? (Continua a leggere dopo la foto)



"Non c'è una ricetta, ognuno è diverso, ci vuole però amore, pazienza, dialogo, anche se nel nostro caso non c'è sempre stato e questo ci ha fatto entrare in crisi, ma devi sentire forte un legame e non devi voler mollare mai" dice la Lagerback alla Toffanin e anche il marito sembra essere concorde: "Credo sia esattamente questo, io sono stato fortunato perché nel mio periodo buio io ero annebbiato, ma lei mi ha aspettato e la sua pazienza è stata la nostra salvezza". Daniele, poi, ha dedicato un bel commento per la figlia Stella, avuta con Filippa ormai quindici anni fa. Quando viene mostrata una foto della loro figlia, Stella, proprio alle nozze dei genitori, Bossari ammette:"Vedi è proprio una donna. Anche se oggi ha 15 anni, e li ancora 14, io inizio a vederla come donna". Poi svela "Alle nozze è venuta anche col fidanzatino, forse non voleva lo dicessi visto che è molto riservata" rivela papà Daniele visibilmente emozionato.

