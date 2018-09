“Zitti!”. Santarelli e il figlio malato, sfregio-social. E lei mette a tacere tutti

Elena Santarelli torna a sorpresa in tv, annunciando il suo debutto nel cast di Italia Sì, con un post su Instagram. La showgirl di Latina è entrata nel cast del nuovo talk show del sabato pomeriggio di Raiuno, che andrà in onda dalle 16.40, insieme a Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Italia Sì sarà un programma inedito con protagoniste storie, racconti di vita, emozioni, problemi, ma anche soluzioni. Il programma Rai, segna il ritorno sul piccolo schermo del conduttore, dopo l’addio alla Vita in Diretta. Lo show racconterà storie comuni di italiani ed Elena Santarelli avrà il compito di girare il nostro Paese per scoprirle, intervistando tante persone e imparando a conoscere esperienze differenti, a volte difficili. Per la modella si tratta di una sorta di “ritorno alle origini”, visto che arrivò alla fama proprio grazie all’Eredità, programma di punta di viale Mazzini. Da allora è trascorso molto tempo e la showgirl ha dovuto fare i conti non solo con tanti successi, ma anche con la malattia del figlio. (Continua a leggere dopo la foto)



E la showgirl ha voluto rispondere alle persone che hanno criticato la scelta di Elena di tornare in televisione. “La gente che non frequenta i nostri corridoi ..quei corridoi deve solo che stare zitta …sarebbe una scelta saggia”. Elena si riferisce ai corridoi degli ospedali e alla delicata situazione di suo figlio, e la sua è una riposta a chi continua a criticarla. Diversi mesi fa infatti la Santarelli ha ricevuto una terribile diagnosi: suo figlio Giacomo ha il cancro, ma sta lottando per sconfiggerlo. Il bambino è tutt’ora in cura presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove si sta sottoponendo alla chemioterapia, nella speranza che la terapia si concluda presto e che possa tornare a vivere un’esistenza normale.

Nonostante il dramma, Elena Santarelli non ha mai perso il sorriso e ha cercato di affrontare nel migliore dei modi la battaglia contro il tumore di Jack. “Si tratta di un tumore cerebrale – aveva annunciato la Santarelli – che gli è stato diagnosticato lo scorso 30 novembre. Da quel giorno combattiamo fiduciosi per lui e con lui insieme con tanti altri bambini”. La showgirl di Latina aveva raccontato i terribili momenti in cui ha scoperto la malattia del figlio.

''La cosa peggiore è che non ero presente alla risonanza ero stata operata all'anca e avevo stampelle e dolori, è andato solo Bernardo, ma non avevamo sospetti, era un esame fatto per precauzione. Quando mio marito è tornato a casa, gliel'ho letto in faccia. Sono andata in bagno e ho vomitato. Poi, mi sono messa a piangere in silenzio, per non farmi sentire da mio figlio. Giacomo mi ha chiesto di giocare alla Playstation e l'ho fatto. Ho passato la notte su Internet a cercare le parole del referto e a chiamare amici che conoscevano medici'', aveva confessato la showgirl.

“No”. Elena Santarelli, è il compleanno ma non festeggia. E svela la triste verità