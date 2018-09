Solo qualche giorno fa i paparazzi hanno sorpreso Stefano De Martino e Belen Rodriguez felici e sorridenti al parco. No, nessuno scoop. Ma da genitori separati hanno trovato il loro equilibrio, soprattutto per il bene di Santiago, il figlio che è nato nel 2013. Sono una famiglia moderna e mamma e papà, che continuano a dominare le cronache rosa, dopo tempo hanno ritrovato un'intesa. Per quanto riguarda Belen, la storia con Andrea Iannone sembra procedere a gonfie vele. Qualcuno parla di dolce attesa, ma non c'è nulla di confermato ancora. Stefano, invece, ha finalmente vuotato il sacco su Gilda Ambrosio, la stilista (amica di Chiara Ferragni) che da mesi e mesi fa impazzire gli esperti di cronaca rosa. Stanno insieme o no? Le voci e le smentite si rincorrono dallo scorso anno, da quando i due sono diventati sempre più inseparabili. E ora lui, finalmente, sulle pagine di Grazia, dà qualche informazione in più su questo rapporto molto forte, come lo definisce lui. Forte ma non ancora ben definito. (Continua dopo la foto)



"Non c'è una definizione – dice il ballerino a Grazia - La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un'empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l'uno nell'altro". "Per me è una figura di riferimento molto importante - continua De Martino - Ma sono spaventato dai rapporti di coppia e quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d'onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l'amore di una coppia ha sempre una fine".

Quindi, in conclusione, nessuna etichetta: tra Gilda e Stefano c'è solo grande feeling. Al momento non se la sente di intraprendere una nuova storia, nonostante non gli manchino le pretendenti. “Sono un uomo 'inaddomesticabile', ingestibile, troppo indipendente – prosegue sul settimanale - Le donne hanno bisogno di molta attenzione, io non ci sono mai. Eppure ho un'idea romantica dell'amore, anche se non la metto in pratica. Insomma, la coppia mi ispira, ma mi spaventa".

Visualizza questo post su Instagram In ‘93 i was an elephant. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Set 14, 2018 at 4:52 PDT





Insomma, per ora c'è solo una persona nel suo cuore: il figlio Santiago che, a proposito, è identico a lui da bambino. I fan hanno notato subito la somiglianza alla vista dell'ultimo post che Stefano ha pubblicato su Instagram. Uno scatto vintage, tirato fuori dal cassetto dei ricordi, che risale al 1993, probabilmente a Carnevale: “Nel '93 ero un elefante”, scrive De Martino. E tra le centinaia di commenti sotto (i like sono più di 1100mila) saltano all'occhio numerosissimi: “Ma sei indentico a Santiago”, “Somigli a tuo figlio in modo impressionante”, “Uguali!”. Più di qualcuno sulle prime ha pensato che il bimbo sorridente in foto fosse proprio il bimbo che ha avuto da Belen!

