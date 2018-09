Ve la ricordate tutti Manila Boff del trono over di Uomini e Donne, sì? Beh, è una ex protagonista 'fresca' della trasmissione di Maria De Filippi che, in realtà, aveva già frequentato anni fa quello studio, ma al trono classico: in veste di corteggiatrice di Tommaso Scala. Dal trono over è uscita a novembre scorso con Fabrizio, dopo un lungo tira e molla con un altro cavaliere, Sossio Aruta (che ora ritroviamo a Temptation Island Vip con un'altra dama, Ursula). La scorsa stagione Manila era una delle dame più giovani del parterre, con i suoi 36 anni. Bella, bellissima, è nata a Bologna ma da anni vive in Versilia e sì, da Uomini e Donne è uscita con Fabrizio, ma poi è finita poco dopo. Lui era approdato al programma solo per lei. Dopo averla vista da casa, aveva infatti chiamato la redazione per poter venire in puntata a conoscerla e lei, seppur un po' titubante, aveva deciso di frequentarlo. Più o meno sotto Natale i due sono usciti dal programma insieme per vivere la loro storia lontani dalle telecamere, ma è durata poco. (Continua dopo la foto)



Già a gennaio Fabrizio aveva ammesso che, dopo la decisione di Manila di lasciare lo studio, le cose sono peggiorate perché non hanno potuto più frequentarsi con costanza. Lui infatti vive ancora con il papà mentre lei vive con la mamma ad Arezzo. Per il cavaliere quella di Manila è stata una decisione affrettata e lei, fuori, avrebbe pensato solo alle sue esigenze: “Sinceramente avevo ritenuto la sua una scelta fatta solo da lei, pensando esclusivamente a se stessa e non anche a me e alle mie necessità”, aveva detto lui al sito Isa&Chia.

Oggi si sa che il lavoro la tiene molto impegnata. Manila si occupa della gestione e promozione di un brand di moda ed è anche chiamata spesso a partecipare a diversi eventi pubblici. Raggiunta dal sito Gossip e Tv, ha confidato di avere diverse idee in cantiere, anche molto importanti e "Sempre in tv". Ma al sito la ex dama ha soprattutto replicato alle dure parole di un'altra vecchia conoscenza del programma, Giuliano Giuliani, che l'altro giorno ha sferrato un attacco pesante alla redazione di Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Domingo @barnum.eventi @massimilianocaroletti @gennarome74 @cirofoto88 @giannidami87 Un post condiviso da Manilaboff (@manilaboff) in data: Set 2, 2018 at 6:49 PDT





“Sono deluso, scomparso improvvisamente dal video senza un perché - ha detto Giuliano aIsa e Chia - Non sono stato cacciato (da Uomini e Donne, ndr), ma sospeso, che poi dopo è risultato essere la stessa cosa”. Maria De Filippi “rimane sempre la regina della televisione. La ringrazio per l’ospitalità, ma ho capito che la redazione ti usa come un passo”. Beh, Manila è di tutt'altro avviso. E ha espresso solo parole di stima e affetto nei confronti della redazione di UeD: “Io ho un pensiero più che positivo della redazione. Per me è una famiglia. Ottime persone che per me hanno sempre avuto il massimo rispetto”, ha detto a Gossip e Tv.

"Schifo totale!". Fermi tutti, Giuliano Giuliani è tornato. E parla. Sisma a Uomini e Donne