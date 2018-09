Fare infuriare Al Bano Carrisi ormai sembra alquanto facile. Questa settimana il Leone di Cellino San Marco è stato sulle prime pagine dei giornali per tre giorni consecutivi: prima l'annuncio del ritiro dalle scene musicali, poi la smentita. E così Al Bano Carrisi ha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019: "Ma solo di tre mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di doverlo ripetere: non esco di scena!". Anche perché a quanto pare il Leone di Cellino San Marco presto sarà impegnato in una fiction: "La Publispei mi ha offerto una fiction di sei puntate". Posizione, sul presunto ritiro, che non muta neanche all'interno del salotto di Pomeriggio Cinque: "Mi sembra di aver parlato chiaro - ha detto ospite da Barbara d'Urso - ritorno a cantare dopo la paura perché senza musica non posso vivere". Ma perché c'è grande attenzione nei confronti di Al Bano e della sua vita privata? "Faccio audience, che vuole che le dica" ha detto ironicamente a 'I Lunatici' su RadioDue. (Continua a leggere dopo la foto)



A preoccupare i fan di Al Bano, però, è forse il suo stato di salute. Lui non nasconde di avere qualche acciacco, sia per via dell'età che per l'infarto che lo ha colpito ormai quasi due anni fa. "Come sto io? Grazie a Dio, non dico al 100%, ma al 95% la mia salute è perfetta. Chiaro, quando subisci un infarto, quando subisci un’ischemia poi devi andare avanti con un po’ di pillole, con quelle cose che non ho mai utilizzato in vita mia. Adesso è arrivato il momento di utilizzarle ma da qui a ritirarmi ce ne vuole...". Intanto, siccome non c'è due senza tre, il Leone di Cellino San Marco sarà ospite, domani 14 settembre 2018, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. (Continua a leggere dopo la foto)



E nel salotto Mediaset si poteva non parlare della vita sentimentale di Al Bano Carrisi? A Silvia Toffanin che gli chiede come sia stata la sua prima estate da single, il leone di Cellino risponde: "Mi sono goduto questo dono di Dio che è il mio nipotino. Mi sto allenando a fare il nonno – e aggiunge – con cinque figli, una madre, gli amici, il nipotino non sono mai solo". Il 10 maggio infatti, durante la finale di The Voice di cui Al Bano era coach, è nato il primo nipotino di Al Bano e Romina Power: Kay, figlio della figlia Cristel. E anche la piccola Carrisi sarà nello studio di Silvia Toffanin in compagnia del padre. Proprio lei denuncia di essere stata sconfitta dagli haters: dopo aver inciso due album, infatti, Cristel ha deciso di abbandonare la sua carriera di cantante. "Mi sono allontanata dalla musica perché non riuscivo a reggere il peso delle parole delle persone su di me. Hanno vinto gli haters". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Al Bano nel salotto di Verissimo ammette di essere single, ma con ottimi rapporti con le sue ex. A tal proposito Al Bano sottolinea: "Romina (Power ndr) è la madre dei miei figli, dall'altra parte anche Loredana (Lecciso ndr) è madre dei miei figli, se regna l’accordo è fatta. Io voglio creare armonia ovunque, nella musica e nella vita”. E sulla serenità ritrovata con Romina Power, la figlia Cristel confida: "Provo sollievo per loro, non tanto per noi che siamo grandi. È bello vederli sereni…è uno spreco litigare".

