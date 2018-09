Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di lei con una certa insistenza per il cast del Grande Fratello Vip 3. Il nome che circola per completare il cast del reality show in partenza il 24 settembre è quello della Marchesa di Aragona, ovvero Daniela Del Secco. La Marchesa di Aragona è un personaggio già noto al mondo dei reality: è stata tra i protagonisti nel 2013 dell'adventure game di Magnolia, Pechino Express; inoltre, è stata giudice di Selfie e opinionista in vari programmi quali Vita in diretta, Unomattina, Verdetto finale, oltre che aver fatto da capo squadra in una emissione di Ciao Darwin. Si era parlato di lei anche in passato per il Grande Fratello Vip: lei disse no, perché senza la sua cagnolina non si muoveva. Avrà cambiato idea? Il cast del Grande Fratello Vip 3 è quasi pronto: al via mancano meno di due settimane. E intanto lei è finita al centro delle polemiche proprio oggi... (Continua a leggere dopo la foto)



Daniela Del Secco, conosciuta al grande pubblico come Marchesa di Aragona, è stata chiamata da Barbara d'Urso in qualità di ospite telefonico per l'ultima puntata di questa settimana del talk-show Pomeriggio Cinque. Da sempre opinionista di punta del salotto Mediaset, questa volta la Marchesa è finita al centro delle cronache per un litigio ai limiti del trash. Cosa è successo oggi, venerdì 14 settembre 2018, a Pomeriggio Cinque sotto gli occhi di un'esterrefatta e indiavolata Carmelita? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



Il tema della puntata era incentrato sugli eccessi e le ricchezze dei vip. Nello studio di Pomeriggio Cinque presente anche Maria Monsè. Ed è stata quest'ultima ad 'aggredire' verbalmente la Marchesa di Aragona: Monsè ha parlato di un evento al quale hanno partecipato insieme, accusando Daniela Del Secco di aver avuto un atteggiamento snob nei suoi riguardi e non solo. Parole al vetriolo che hanno gettato benzina sul fuoco tant'è che la Marchesa ha iniziato un'invettiva a cui neanche Barbara d'Urso è riuscita a porre freno: "Grazie a me hai popolarità perché non ti può vedere nessuno. Che pochezza, sei una sciacquetta. Dovresti vergognarti, sei il nulla, si infiltra per avere qual poco di popolarità". E sull'evento, la Marchesa evidenzia come Maria Monsè: "È venuta alla festa con la bambina che piangeva perché aveva la febbre alta pur di fare quei 5 minuti di sciocchezze e farsi vedere. Si dovrebbe vergognare". (Continua a leggere dopo la foto)



La Marchesa ha dato della sciaquetta alla Monsè

✈✈✈✈✈✈✈✈✈#Pomeriggio5 — senzanome🦆 (@nonlosomancoioh) 14 settembre 2018

Io vorrei la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona nella mia vita quotidiana.

Assolutamente no la Bonetti!#Pomeriggio5 — 🇮🇹 Mark_Zerb 🇮🇹 (@MarckZe) 14 settembre 2018

Guerra della poraccitudine a Canale5. Marchesa, si stacchi il microfono e lasci questo gregge!#pomeriggio5 — Barto (@ElBartuz) 14 settembre 2018

#Pomeriggio5 Marchesa a Patrizia : ma chi te se prende!🤣🤣🤣🤣🤣 — Richard (@darix2005) 14 settembre 2018

Maria Monsè ha ribattuto alle durissime accuse. Monsè ha poi cercato di replicare, ma Daniela Del Secco ha ancora accusato: "Ma che argomenti vuoi avere tu che sei una sotto-culturata." Parole al vetriolo quelle della marchesa che hanno scatenato anche la dura reazione di Patrizia Bonetti: l'opinionista ha avuto un acceso diverbio con con la del Secco. E Barbara d'Urso... choccata!

Leggi anche:

“Hai trovato chiuso…”. Ops, Barbara d’Urso, figuraccia in diretta TV! Che gaffe a Pomeriggio Cinque

fbq('track', 'Gossip');