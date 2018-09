Caterina Balivo non decolla. La prima settimana di 'Vieni da me' è andata in soffitta: sospiro di sollievo per la conduttrice partenopea. Come una squadra che si ritrova sotto al 45' ed è in balìa degli avversari, anche Caterina Balivo non vedeva l'ora di staccare un attimo la spina per ricaricare le pile e cercare di cambiare strategia durante il weekend. Cosa non ha funzionato in questi primi giorni del nuovo format televisivo? Il pubblico è rimasto molto deluso dallo 'scarso' coinvolgimento della Balivo che in molti preferivano dietro il bancone di 'Detto Fatto'. Probabilmente è solo un momento di rodaggio e già nelle prossime settimane cambierà. Anche perché, va detto, non è che le altre donne Rai se la stiano passando meglio: Elisa Isoardi con La Prova del Cuoco e Bianca Guaccero con Detto Fatto hanno incassato 'flop' evidenti e senza precedenti. Ma a finire nel mirino di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, è proprio Caterina Balivo. (Continua a leggere dopo la foto)



Occhio, perché si tratta del secondo attacco di Naike agli indirizzi di Caterina Balivo. Già nel 2015, infatti, la figlia d'arte aveva 'criticato aspramente' la conduttrice partenopea, ai tempi dietro il bancone di Detto Fatto: su Twitter aveva cinguettato con ironia, ma non senza 'disprezzo', come la poliedrica conduttrice, attrice, presentatrice, fosse incredibilmente divenuta anche giornalista, a conferma che in Italia tutto è possibile. E adesso? Se possibile, Naike Rivelli ci è andata giù ancora più pesantemente. (Continua a leggere dopo la foto)



La Balivo, ultimamente, ha 'risposto' per le rime alla Rivelli e allora lei, su Instagram questa volta, non ha perso tempo e si è lanciata in un'invettiva social diventata 'virale': "I think about Caterina Balivo.. hmmmmmnn I think we should all turn off the tv. Finally. Forever” ( Cosa penso di Caterina Balivo.. hmmmmmm. Io penso che tutti dovremmo chiudere definitivamente la televisione. Per sempre). Ma una cosa vorrei dirla: visto che la signorina Balivo mi ha tanto criticata facendo ironia.. vorrei sottolineare quello che penso io, penso che neanche i grandi poteri, riescono a salvare certe ca**te.. la Verità prima o poi esce a galla. Come la bravura..". Ma l'offesa più pesante, passabile di querela, arriva dopo ed è davvero imbarazzante: "10 'Calippi per me...' in questo caso evidentemente, non sono proprio bastati !!!!!". (Continua a leggere dopo la foto)







E poi ha ribadito in un altro post: "Che succede Cat? Non ti garba di ricevere un po’ dello stesso humour e ironia che tu e Ciacci regalavate a tanti di noi..? Su dai.. qui si scherza come nella tua trasmissione. Mi sorprende che una donna così emancipata e in gamba come te.. si possa offendere sul serio". Va detto che la Balivo per il momento ha preferito non dare adito a polemiche e lasciar cadere nel dimenticatoio le 'assurde' offese. D'altro canto, Naike Rivelli è già stata bacchettata aspramente dai suoi follower su Instagram: qualcuno ha sentenziato (senza peli sulla lingua) che, se non ci fosse mamma Ornella Muti, nessuno saprebbe chi è Naike. Lei non l'ha presa bene. Attendiamoci una 'risposta' durissima nei confronti degli haters...

