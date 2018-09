Le audizioni di X-Factor 12 stanno proseguendo e per Mara Maionchi è una valle di lacrime. Nelle prime due puntate mandate in onda su Sky Uno la produttrice - 'vecchietta' del gruppo di giurati - al pari di Asia Argento non ha lesinato critiche ma si è concessa anche qualche lacrima facile. Come durante l'esibizione di Camilla, giovane concorrente presentatasi alle audizioni con "La notte dei miracoli" di Lucio Dalla. Ma appunto, la giudice di X-Factor 12 quando deve tirare fuori gli artigli non si nasconde dietro un dito. A farne le spese, durante le audizioni di ieri, è stata la veronese Anna alla quale, Mara Maionchi, ha voluto dare un consiglio quasi materno: "Hai bisogno di lavorare tanto. Tutti. Tutti sono stati rimandati. Tante volte. Non è successo un c... . Se tu ti arresti al primo no sei rovinata". (Continua a leggere dopo la foto)

Stasera @maramaionchi si è rivelata quella zia che ti dà un abbraccio, un bacio e la lezione più importante della tua vita #XF12 pic.twitter.com/HndeorIJhZ — X FACTOR (@XFactor_Italia) 13 settembre 2018

La giudice Maionchi ha cercato di rincuorare la giovanissima Anna, presentatasi sul palco di X-Factor 12 con una cover de 'La luna bussò' di Loredana Bertè: "Se tu vuoi fare questo mestiere, analizza il no, riguardati. Vedrai che qualcosa capisci e ti aiuterai a migliorare. Non essere afflitta. Non conta un c... un no a 18 anni, ti può insegnare più di quanto tu non creda. Fa peggio un sì sbagliato, credimi". E Mara, del resto, è una che di battaglie se ne intende, così come di porte sbattute in faccia e 'schiaffi' dalla vita. Forse non tutti sanno che la giudice di X-Factor, nonché produttrice discografica, in passato ha dovuto affrontare una durissima battaglia contro il cancro: la donna è stata colpita da un tumore al seno. (Continua a leggere dopo la foto)



A rivelarlo è stata lei stessa nel 2017, un anno fa ormai, spiegando a Radio Cusano Campus come il cancro sia stata un'esperienza: "Non certo smagliante e che dentro di te lascia un grande segno". Incredibile, piuttosto, come Mara sia venuta a conoscenza della sua grave malattia: "L'ho scoperto grazie a un sogno particolare che ho fatto - ha detto ancora a Radio Cusano Campus-. Non si sentiva niente e non si vedeva niente. Il sogno che ho fatto mi ha messo in guardia, mi ha portato a chiamare l'oncologo, a fare un esame e a trovare il problema. Mi sono salvata grazie a un sogno, se cosi si può dire". Certo, la Maionchi rivela di essere stata fortunata nella 'sfortuna': "Il cancro è una malattia sempre oscura, non sai mai se si ripropone, come si ripropone, cosa accadrà. Io ne parlo sempre con l'ironia, perché l'ironia aiuta a vivere. Bisogna continuare a fare ricerca contro il cancro e tutti devono ricordarsi che la parola d'ordine è prevenzione. Io mi sono salvata per una botta di culo". Ma oggi, la Mara Maionchi sorridente (dalla lacrima facile) che vediamo a X Factor 12, come sta veramente? (Continua a leggere dopo la foto)



"Oggi sto bene, faccio sempre i controlli come è giusto che sia", spiega la giudice di X-Factor 12. Certo, la malattia l'ha aiutata a cambiare sé stessa. Come? Ritrovando la Fede. "Dico il rosario tutti i giorni, mi piace. Per me è diventato come un mantra: per venti minuti mi allontano dal mondo dei viventi e apro un altro canale di comunicazione. Sono credente anche se non frequento il fan club (chiesa, ndr.) perché non mi ha sempre soddisfatto quando ero più giovane".

