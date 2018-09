“Vergogna”. UeD, torna Gemma ed è caos. Lo studio trema, Tina su di giri

A Uomini e Donne sempre protagonista Gemma Galgani, la dama del trono over, diventata famosa per la sua storia d’amore con il livornese Giorgio Manetti ci riprova con il tronista Rocca ma le cose non sono andate come previsto tant’è che c’è chi ha parlato di partenza disgraziata. L'ex star del Trono Over da questa stagione è "retrocessa" al ruolo di corteggiatrice del reality sentimentale di Maria De Filippi ma con il Cavaliere Rocco marca male. La Dama sembra attratta dall'uomo, ma l'esito delle due esterne è contraddittorio. La prima, davanti alle telecamere, si è conclusa con un bacio. La seconda, "privata" a Torino, secondo il blog Isa & Chia sarebbe finita male. Secondo Rocco, Gemma "non è stata propensa ad approfondire la conoscenza: si è dimostrata piuttosto fredda, poco interessata a questo legame". E allora tanti saluti, in studio. Un congedo doloroso che ha attirato sulla Galgani le critiche della sua nemica storica, Tina Cipollari, secondo cui la corteggiatrice è più attenta alla fama che al cuore. (Continua dopo la foto)



Tina che, per altro, non è mai stata tenera con Gemma con la quale ha ripreso subito a battibeccare dopo che la stagione scorsa era terminata con una stretta di mano. Il motivo? Ricordate lo sbarco di Gemma a Temptation Island? La dama aveva raggiunto il villaggio delle ragazze per consolare Ida Platano, anche lei ex protagonista del trono over. Le due dame, diventate amiche proprio durante Uomini e Donne, si sono quindi confrontate sulle difficoltà che Ida stava attraversando nel reality.

E alla fine la Platano è passata sopra ai comportamenti di Guarnieri e, al falò di confronto, i due sono usciti insieme dal programma. Ma in rete gli utenti si sono scatenati alla vista di Gemma e Ida insieme. Ecco: il sito di Uomini e Donne svela in anteprima uno scatto in cui Tina Cipollari e Gianni Sperti fanno la loro personale imitazione di Gemma.Tina indossa gli stessi abiti e lo stesso cappellino sfoggiati dalla dama durante la sua 'incursione' a Temptation.

Mentre Gianni, seduto su una sdraio, sembra rifare il verso a Ida nel momento della visita a sorpresa dell'amica. Con i due opinionisti anche cameraman e operatori video, evidentemente pronti a riprendere il siparietto che, c'è da giurarci, porterà scompiglio in studio.

