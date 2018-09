Ida e Riccardo, colpo di scena clamoroso. Uomini e Donne, succede di tutto

Okay, i fan se ne faranno una ragione: è tutto finito tra Ida Platano e Riccardo Guanieri. Lo fa sapere il sito Isa&Chia che anticipa quanto accaduto nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Ovvero che la dama si è detta stanca della situazione e ha preferito interrompere ogni tipo di rapporto. “Non voglio fare la fidanzata a vita”, ha sentenziato lei, che evidentemente si aspettava qualcosa di più da parte di Riccardo. Soprattutto dopo l’esperienza a Temptation Island, il programma da cui sembrava fossero usciti più uniti e complici di prima. E invece non era così perché, un paio di mesi dopo la fine del docu-reality a cui hanno parecipato per mettere alla prova la loro neonata storia d'amore, sono tornati nello studio del trono over più 'agguerriti' che mai. L'uno contro l'altra, ognuno con le proprie ragioni. Ne è nato un confronto accesissimo che, a quanto pare, è finito poi nel peggiore dei modi. Con la parola 'fine'. Riepiloghiamo. I due hanno tenuto banco nelle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne accusandosi reciprocamente. (Continua dopo la foto)



Lei ha ammesso di essere stanca della situazione, dei continui litigi e di sentirsi sempre 'quella sbagliata'. E poi non ha gradito il fatto che Riccardo abbia sentito la single Stefani conosciuta a Tempation senza dirglielo. In realtà tra Riccardo e la tentatrice non c'è stato niente, ma quando Ida è venuta a conoscenza delle conversazioni su Whatsapp non ci ha visto più. In sostanza, però, il punto è un altro: si aspetta un cambiamento da parte di Riccardo. Lui, però, si aspetta altrettanto da lei: la ritiene esagerata ed eccessivamente gelosa, non gli dà libertà.

Dopo due puntate di discussioni accese, la Platano ha lasciato lo studio: "Se io ti faccio stare male, ti sto pressando, io mi fermo qua. Io una dignità ce l’ho e dico basta”, ha detto fuori di sé prima di salutare Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. E li abbiamo lasciati così: Ida che se ne va e Riccardo che pur dicendosi dispiaciuto, non ha fatto molto per cambiare quella situazione. Quindi le voci di un addio definitivo si sono fatte insistenti.

Dopo la messa in onda della puntata lei ha ringraziato in una Storia di Instagram tutti coloro che continuano a dimostrarle affetto e vicinanza: “Non c’è più bella parola di grazie. Grazie per tutto. Grazie per ogni singolo sms, grazie per ogni telefonata arrivata a lavoro…grazie perché ci siete sempre stati e calorosamente mi avete fatto sentire il vostro bene. Apprezzo ogni singolo gesto”. Ma con Riccardo è tutto finito. Per ora, però: colpo di scena! Dopo l'annuncio della fine della loro relazione, Maria De Filippi li ha subito invitati a tornare al trono over come protagonisti. E così lui si è seduto nel parterre dei Cavalieri mentre lei in quello delle Dame. I due sono già pronti a conoscere nuove persone? Oppure capiranno che sono fatti l'uno per l'altra e riusciranno di nuovo insieme dallo studio?

