“Quella sera, io e te”. Timperi fa il ‘grande’, la Incontrada lo ‘disintegra’

La Vita in Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini è partita lo scorso 3 settembre su Rai1 ma anche se in onda da soli dieci giorni, le cose non andrebbero alla grande tra i due conduttori. Sono volate battutacce e accuse di raccomandazione nelle puntate scorse e c'è chi dice che anche dietro le quinte non ci sarebbe un bel clima. "Così la Rai – riporta il settimanale Oggi - ha rivolto ai destinatari un appello, esortandoli a darsi una calmata". Quindi sarebbe pronto un piano B, ovvero la separazione. Senza contare poi che arrivano già le prime critiche da parte del pubblico. Secondo indiscrezioni, infatti, molti sui social e in viale Mazzini rimpiangono Marco Liorni. Vero o non vero, La Vita in Diretta della coppia Tiberio Timperi-Francesca Fialdini continua. E continuano anche i momenti imbarazzanti. Nell'ultima puntata andata in onda, quella di giovedì 13 settembre, in studio erano ospiti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, due dei protagonisti di 'Non dirlo al mio capo 2', la fiction che è ricominciata quella stessa sera su Raiuno. (Continua dopo la foto)



Durante l'intervista, Timperi ha ricordato un aneddoto del passato che riguarda lui e la bella Incontrada. Il conduttore ha ammesso di avere sempre avuto un debole per la la spagnola: “Rappresenti il mio tipo di compagna ideale”, ha confidato a Vanessa e al pubblico Timperi, che ha poi proseguito il raccondo svelando il contenuto di una telefonata ricevuta dall'amica Roberta Capua, che in quel frangente si trovava a cena proprio con Vanessa Incontrada.

“Le ho chiesto di farti passare il telefono e ti ho invitato a cena fuori – ha continuato il presentatore de La Vita in Diretta - ma tu hai detto 'No' e poi hai subito riattaccato”. Quindi, stando a queste parole, Timperi ha ricevuto un due di picche dalla Incontrada. Il pubblico è rimasto sorpreso da questa confessione, ma mai come Vanessa che ha infatti reagito in maniera inaspettata. A lei questo aneddoto sfugge: non si ricorda minimamente di questo invito a cena declinato.

“Però se lo dici tu mi fido”, ha aggiunto l’attrice con una risata. Subito dopo la Incontrada si è scusata per il gesto di tanti anni fa, ma Timperi si è prontamente inginocchiato davanti a lei: “Ho ricevuto tanti due di picche nella mia vita, ma il tuo me lo ricordo ancora”, ha aggiunto Tiberio. E Vanessa ha provato a giustificarsi: “Pensa alla situazione: io ero giovanissima, tu ci provi così, non sapevo cosa fare”. Per la cronaca, al momento Vanessa è fidanzata e sembra essere più innamorata che mai, mentre Timperi è single dopo la fine del matrimonio da cui ha avuto una figlia.

