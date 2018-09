Lucia Bramieri torna in televisione. E lo fa ospite da Barbara d'Urso, negli studi di Pomeriggio Cinque. E lo fa con toni polemici, gli stessi utilizzati nei giorni scorsi contro una coppia nata al Grande Fratello, ovvero quella compostda Lucia e Filippo. La nuora di Gino ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram una fotografia che la ritrae assieme a Valerio Logrieco, il ragazzo che uscì praticamente subito dalla casa del Grande Fratello perché il pubblico gli preferì la coppia appena nata. Secondo la Bramieri infatti, l’unico motivo di quella relazione era tutelarsi entrambi dalle nomination mentre ora i due hanno architettato tutto solamente per far parlare di sé: "Peccato che finito il gioco e appena ricominciate le trasmissioni di Barbara D'Urso la coppia si sia lasciata. Se si fossero lasciati un mese fa…Forse era troppo presto? Ancora le trasmissioni non erano iniziate. Vi sembro sarcastica? No sincera!" ha infatti chiosato la Bramieri che è più che convinta che i due stiano recitando solamente una parte. (Continua a leggere dopo la foto)

I toni di Lucia sono sempre stati molto 'accesi'. Anche nella querelle che l'ha coinvolta in prima persona durante questi anni per l'eredità della famiglia: ''Non ho rubato il telegatto, perché spetta a me: la signora Laura ha fatto una foto e ha creato confusione, ma il telegatto spetta a mio marito e quindi alla mia famiglia'', aveva detto la nuora di Gino a Barbara D'Urso lo scorso anno. Lucia è l'ultima erede della famiglia Bramieri e la custode della memoria artistica del grande attore e qualche anno fa ha deciso di vendere la casa di Milano in cui l'attore aveva trascorso tutta la sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)



Lucia Bramieri è stata ospite di Barbara d'Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5 dedicata al settore della bellezza e di ritocchi estetici. La Bramieri ne ha approfittato per mostrare a tutti di non essere del tutto rifatta come molti pensano: le telecamere di Pomeriggio 5 sono entrare in casa Bramieri per riprenderla mentre si strucca. Alla fine, Lucia è rimasta soltanto con le ciglia finte, come da lei stessa sottolineato. Ho poi mostrato delle foto che la ritraggono da giovane, sottolineando come le differenze fossero davvero minime. In studio, però, Karina Cascella ha iniziato a stuzzicarla: "Ma chi era la signora in foto?" ha ironizzato. Tuttavia il team di chirurghi in studio ha sottolineato che l'unico ritocchino sul volto della Bramieri è quello alle labbra. (Continua a leggere dopo la foto)







Lucia Bramieri, dunque, è rifatta solo per quanto concerne le labbra? A quanto pare sì. Tutto il resto è al naturale. Karina Cascella coglie l'occasione anche per chiedere ai medici se il naso dell'ex gieffina sia rifatto. E a quel punto interviene Barbara d'Urso commettendo una terribile gaffe: "Ma il naso è il suo, se non è il suo ha trovato chiuso...", ha affermato ridendo la conduttrice.

