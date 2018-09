Gigi Marzullo torna in televisione e questa volta lo fa con un impegno come mai prima: scalda i motori il noto 'medico' e 'conduttore' dei giorni nostri. E conquista i palinsesti di viale Mazzini: la cultura notturna è tutta sua. Lui, insieme a Piero e Alberto Angela, sono le punte di diamante del servizio pubblico. Luigi lo sa bene tant'è che quest'anno ha ben cinque programmi da curare: dalla domenica al venerdì porte aperte all'arte, alla cultura e allo sport con il classico 'Sottovoce', che usa la canzone Ancora come sigla. La domenica invece si parla di musica, con 'Settenote'. Il sabato è la volta della letteratura, con 'Milleunlibro', poi c’è il mondo della celluloide con 'Cinematografo', infine il teatro con 'Applausi'. Insomma, non c'è programma culturale in quota Rai senza Gigi Marzullo, ribattezzato l'uomo della notte. (Continua a leggere dopo la foto)



Nei mesi scorsi Gigi si è detto pronto a condurre 'Sottovoce' per tutta la via. E ha ammesso di avere una sola grande paura nella sua vita: quella di non riuscire a sfuggire alla morte. "Ho una paura pazzesca della morte. Non prendo l'aereo da vent'anni perché ho paura che precipiti. Quando non dormo con la mia compagna fatico a prendere sonno perché penso che potrei non risvegliarmi. Sto male se penso che dovrò morire e perdere tutto quello che mi sono conquistato: una trasmissione, una casa, le mie camicie a righe. Lo so, è poco. Però per me è molto perché ho desiderato tanto tutto questo. Io farei Sottovoce su Rai 1 ancora per tremila anni". (Continua a leggere dopo la foto)

Lo scorso maggio, nella lunga intervista al Corriere della Sera, Gigi Marzullo ha detto che in amore adesso è più tranquillo grazie alla sua compagna, Antonella. "Sono stato molto inquieto in passato. Da quasi vent'anni sto con Antonella, lei mi ha reso più stabile. Non posso dire di essere stato o di essere geloso, perché ho un concetto di me molto alto, sarebbe un’affermazione insincera. Però sono un uomo difficile, tanto difficile. Per dire, a casa mia non si cucina mai". E adesso, notizia a sorpresa, Gigi Marzullo ha preso la grande decisione: dovrà attendersi la risposta più attesa. Lui e il suo marchio di fabbrica 'Fatevi una domanda, datevi una risposta' sono pronti ad attendere Antonella De Iuliis all'altare. (Continua a leggere dopo la foto)







A darne notizia è il settimanale 'DiPiù' in edicola da questa settimana: all'interno del rotocalco le foto delle pubblicazioni per il fatidico sì tra Gigi Marzullo e la storica compagna Antonella. Il matrimonio avverrà con il rito civile al Municipio di Nusco, dove il sindaco Ciriaco De Mita unirà in marito e moglie la coppia. Top secret la data del matrimonio. Secondo indiscrezioni, sarà molto intimo il parterre degli invitati al ricevimento. La coppia, infatti, organizzerà una cena per gli amici di Avellino, ed un'altra a Roma, con le persone più vicine ed i vip patinati della capitale.

