Per tutti è ancora oggi l’ex di Simona Ventura, il calciatore sex symbol che, finita la carriera con il pallone, si è buttato nel mondo dello spettacolo. Tra flirt più o meno clamorosi e qualche buona riuscita sul piccolo schermo, il nome di Stefano Bettarini è più o meno sempre rimasto nell’aria e la sua popolarità con il tempo non accenna a scemare. Ma tra progetti televisivi più o meno di successo, una carriera calcistica decollata solo per metà e una vita sentimentale sempre seguita dal gossip nostrano. Stefano Bettarini, è nato il 6 febbraio 1972 a Forlì ma ha sempre vissuto, anche adesso, in Toscana. Fin da bambino, la vera e unica passione di Stefano, è stato il calcio. Inizia a giocvare, infatti, prima nel settore giovanile dello Stage Senese e poi quello dell'Inter. Nel 1991-1992, esordisce in Serie C1 con la squadra del Baracca Lugo; nel 1992-93, esordisce in Serie B con la Lucchese, mentre nel 1996-1997 arriva in Serie A con il Cagliari , debuttando con la partita dell’8 settembre 1996 contro l’Atalanta. Bologna, Venezia e Sampdoria sono altre squadre in cui milita. (Continua a leggere dopo la foto)



A giugno 2011, Bettarini è di nuovo tra gli indagati di un’inchiesta di calcio scommesse illegali e per aver manipolato insieme ad altri ex giocatori, Beppe Signori, Cristiano Doni e Vittorio Micolucci, risultati di partite di calcio di Serie A, Serie B, Lega Pro. A luglio 2011, Bettarini è deferito per violazione dei principi di lealtà sportiva e del divieto di scommesse. Durante il processo, Bettarini patteggia in primo grado una pena di 14 mesi di squalifica. A febbraio 2015, alla fine delle indagini della procura, Bettarini è accusato di associazione a delinquere a seguito delle rivelazioni fatte dal pentito Hristiyan Ilievski, capo dalla banda degli zingari che combinava le partite.

Però la fortuna di Bettarini si chiama Simona Ventura, la famosa showgirl televisiva che ha sposato nel 1998. Da lei ha avuto Niccolò e Giacomo. Stefano Bettarini è presente sui social e proprio a Instagram l’ex marito di Simona Ventura ha affidato un significativo messaggio per commentare un doloroso fatto di cronaca che ha visto protagonista il figlio nella notte tra il 30 giugno e il 30 luglio del 2018. Niccolò Bettarini è stato infatti accoltellato fuori da un famoso locale di Milano: fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e il ragazzo si è definitivamente ripreso.

Stefano ha pubblicato una foto che lo ritrae da bambino commentando così: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te! Ora chi ha sbagliato paghi!”. Nel 2018 partecipa alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme alla sua giovane compagna Nicoletta Laurini (classe 1994). La differenza d'età che c'è tra loro, lei ha 22 anni meno di lui, ad oggi sembra non essere assolutamente un problema, anzi.

