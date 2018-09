La Vita in Diretta è iniziata bene. Almeno, sotto il profilo dei dati auditel: in questi primi dieci giorni di trasmissione è stata battuta, ripetutamente, la rivale dei canali Mediaset, vale a dire Barbara d'Urso e il suo Pomeriggio Cinque. Una nota di sollievo per viale Mazzini considerato che al momento nelle restanti fasce orarie è quasi tutto in favore del Biscione: Caterina Balivo e Bianca Guaccero, in questi primi quattro giorni di programmazione, le hanno prese 'di brutto' da Maria De Filippi. Neanche Elisa Isoardi, dietro il bancone de La Prova del Cuoco, sta portando a casa i risultati sperati. Dunque, La Vita in Diretta sembra essere una delle poche note liete positive. Eppure, come se non bastassero già i problemi di mamma Rai per quanto concerne le nomine, i vertici di viale Mazzini potrebbero presto 'mettere bocca' sulla conduzione di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio così, neanche due settimane è durato il rapporto 'idilliaco' promesso a mezzo stampa nei mesi scorsi: tra Tiberio e Francesca il feeling sembra esser scemato. Incomprensioni, battibecchi, scontri 'accesi' che starebbero andando anche al di fuori degli studi Rai: la tensione tra i due è palpabile e ricorda alcune situazioni analoghe come il caso Magalli - Volpe o, sulla rete Mediaset, Panicucci - Vecchi. Ma La Vita in Diretta è appena iniziata: un anno di lavoro fianco al fianco, con dissapori latenti, potrebbe dare un brutto colpo alla qualità del programma. (Continua a leggere dopo la foto)



Per questo motivo il settimanale 'Oggi' ne è sicuro: la relazione professionale tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini è sotto esame. La loro è una prova a tempo: se riusciranno a mettere da parte l'ascia di guerra da parte e pensare solo al bene del programma televisivo si andrà avanti così. Altrimenti? Come scrive la rivista in edicola da oggi, mamma Rai sta già pensando a un piano 'B': la separazione dei due con uno dei conduttori che sarà mandato a casa o dirottato su un altro programma. In più, come dicevamo in apertura, nonostante i buoni ascolti (superiori a Pomeriggio Cinque) in molti sui social stanno lamentando una qualità del programma inferiore rispetto allo scorso anno. (Continua a leggere dopo la foto)



Su Twitter, ogni qualvolta va in onda il programma su RaiUno, gli utenti attaccano apertamente Tiberio Timperi, reo di non aver lo stesso tatto e garbo del suo predecessore. In moltissimi, infatti, rimpiangono Marco Liorni: l'ex 'intervistatore' del Grande Fratello è un volto amato dagli italiani che lo vorrebbero nuovamente alla guida de La Vita in Diretta. E a quanto rivela il settimanale Oggi anche Francesca Fialdini si è già pentita di aver 'fatto pressioni' per mandare a casa Liorni. Come finirà? Ne vedremo delle belle...

Leggi anche:

“Sta piangendo”. Tiberio Timperi, quelle lacrime in diretta tv

fbq('track', 'Gossip');